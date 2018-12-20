Историки сочли бесперспективным решение по шариату вопроса чечено-ингушской границы

20 декабря 2018, 04:51

Конституционный суд России уже поставил точку в споре о границе между Чечней и Ингушетией. Попытка разрешить этот конфликт по исламскому праву является бесперспективной, учитывая отсутствие механизмов реализации решений шариатского суда в российском правовом поле, заявили опрошенные "Кавказским узлом" историки.

Как информировал "Кавказский узел", 7 декабря Совет тейпов ингушского народа предложил властям Чечни определить административную границу между республиками с помощью шариатского суда. Днем ранее, 6 декабря, Конституционный суд России, вопреки вынесенному ранее вердикту КС Ингушетии, признал законность Соглашения о чечено-ингушской границе, подписанного главами двух республик. 19 декабря Координационный центр мусульман Северного Кавказа счел приглашение ингушских депутатов на заседание шариатского суда попыткой запугивания тех, кто, по мнению противников соглашения, "неправильно голосовал".

Совет тейпов Ингушетии 13 декабря вызвал депутатов парламента республики на шариатский суд. Предполагалось, что шариатский суд вынесет свой вердикт на основании показаний депутатов, когда установит, как проголосовал каждый из парламентариев, и сколько голосов в действительности было отдано "за" и "против" соглашения о чечено-ингушской границе. Однако на заседание 15 декабря пришли 10 из 30 депутатов республиканского парламента.

Москва не поддержит решение конфликта по шариату

Шариат, кроме религиозной сферы, регулирует самые разные области взаимоотношений между людьми (муамалят), в том числе поземельные споры, причем эти отношения не обязательно должны быть между верующими мусульманами, рассказал профессор Высшей школы экономики, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Владимир Бобровников корреспонденту "Кавказского узла". "В принципе, болезненный территориальный спор, случившийся в результате недавнего изменения административной границы между республиками Ингушетия и Чечня ему тоже подсуден", - сказал он.

Однако, по его словам, нельзя забывать, что условия совершения, ход и итоги шариатского разбирательства могут различаться в зависимости от конкретной исторической эпохи, того или иного региона.

"Сегодня в разных мусульманских и немусульманских странах шариат имеет разный правовой статус. Власти могут их признавать, могут игнорировать и даже наказывать за их исполнение. В постсоветской России некоторые нормы шариата, за которые в эпоху советских гонений на религию полагалось уголовное наказание, были декриминализированы. Это коснулось самого шариатского судопроизводства, благотворительных имуществ (вакфов), де-факто восстановленных в регионе, полигамного шариатского брака. Вместе с тем эти и другие шариатские правовые нормы сейчас в России не имеют силы закона", - отметил Бобровников.

Система шариатского правосудия на территории современных Чечни и Ингушетии за последние два-три столетия не раз резко менялась, указал он.

"До включения их в состав Российской империи здесь наряду с прочими работали и шариатские суды (кади). После окончания Кавказской войны кади были включены в состав коллегиальных горских судов по адату и шариату. В первые годы после революции 1917 года были учреждены признанные советской властью шариатские суды. К середине 20-х годов их уничтожили, а судей репрессировали. На волне исламского подъема 90-х годов ХХ века были проекты создания шариатских судов, но все они в конце концов были отменены как противоречащие федеральному законодательству", - рассказал востоковед.

В случае разбора чечено-ингушского конфликта по шариату могут быть порождены еще большие проблемы и нерешенные вопросы, полагает он.

"Даже при рассмотрении вопроса очень авторитетными мусульманскими правоведами мне видится больше проблем и нерешенных вопросов, чем надежных ответов. Во-первых, вряд ли шариатское постановление будет признано Конституционным судом России, для которого шариат, так и нелегализованный в постсоветской России даже в урезанном варианте Российской империи, не относится к числу весомых юридических аргументов в споре. Кроме того, обе стороны отсылают друг друга к разным вариантам административных границ от сталинского разграничения 1934 года, на котором настаивает руководство Чечни, до более ранних советских и поздних имперских границ, ни одно из которых нормы шариата не учитывали. Может быть, третейское примирение по шариату и сработает на месте, но опять же, федеральные органы его не утвердят. Надеяться на то, что федеральный центр согласится с решением конфликта по шариату, я бы не стал", - заключил Бобровников.

Реализация шариатских решений затруднена отсутствием арбитража

Решение этого вопроса по шариату не будет иметь юридической силы в России, являющейся светским государством, считает бывший муфтий Северной Осетии Али Евтеев.

"Сам шариат является универсальным законом, который, конечно же, может разрешить вопрос между ингушами и чеченцами. Но вопрос лишь в том, что в Ингушетии и Чечне есть кадии, которые не подчиняются какому-нибудь верховному кадию. При расхождении в решениях нет арбитража этих решений. И даже если бы был верховный кадий, то нет механизма ратификации его решения", - сказал Евтеев "Кавказскому узлу".

Шариатский суд может признать решение парламента Ингушетии не соответствующим исламу, однако обеспечить исполнение вердикта своими средствами не сможет, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Разрешение земельных конфликтов на Кавказе по шариату единично

Вопрос между двумя республиками по вопросу границы исчерпан после решения Конституционного суда России, в связи с чем нецелесообразно возвращение к этому вопросу посредством иных правовых систем, полагает доктор исторических наук, профессор кафедры "Отечественная история и политология" Чеченского государственного университета Мовсур Ибрагимов.

"Надо иметь в виду, что мы живем в светском государстве, у нас одна Родина, страна, Конституция. Если появляются проблемы такого характера, они решаются или на уровне регионов, а если регионы не находят общего языка, то есть федеральная власть и есть Конституционный суд. Суд вынес свой вердикт. Сейчас нет никакой необходимости возвращаться к шариатскому суду, потому что, на мой взгляд, вопрос закрыт решением КС РФ", - сказал Ибрагимов "Кавказскому узлу".

В период советской власти территориальные разногласия не решались посредством шариатских судов ввиду их отсутствия, отметил он. "Единственный период, так называемый ичкерийский, тогда действительно в Чечне были шариатские суды и там принимали такого характера решения. Ни в советское время, ни в постсоветское в субъектах РФ такого характера вопросы шариатскими судами не решались и решаться не могут", - уверен он.

В районных центрах Чечни в настоящее время есть кадии (судьи), которые в большей степени занимаются вопросами жизни в сельской местности, отметил историк. "Например, кто-то на бытовом уровне что-то нарушил, и как мировые судьи они в большей степени помогают светским учреждениям решать мелкие конфликты, которые не носят уголовного характера", - пояснил Ибрагимов.

Механизмов реализации шариатских решений в правовом поле России нет

Решение спора о чечено-ингушской границе по шариату является бесперспективным для выступившей с такой инициативой стороны, считает этнограф, кандидат исторических наук, доцент ЧГУ Сайпуди Натаев.

"Шариат везде одинаков, нормы одни, но вопрос сложен потому, что шариат подразумевает чистоту, а здесь политические интересы взаимоисключают эту чистоту... По шариату этот спор для Ингушетии бесперспективен. Сам съезд ингушских тейпов уже не может выступать истцом в таком споре. Истцом могут быть физические лица, жители населенного пункта, которые проживали на территории спорных территорий", - сказал Натаев "Кавказскому узлу".

Прежде на шариатский суд своих оппонентов со стороны Ингушетии вызывал глава Чечни Рамзан Кадыров, отметил он.

24 октября спикер парламента Чечни Магомед Даудов по поручению Рамзана Кадырова приехал в ингушское селение Новый Редант и вызвал старейшину Ахмеда Барахоева на шариатский суд из-за его заявления на митинге в Магасе. Барахоев не стал отказываться от шариатского суда, но отказался приезжать к Кадырову. Официально признанного шариатского суда в России нет, отказ от разбирательства по нормам исламского права не влечет никаких последствий, заявили опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды.

"Инициатива Ингушетии похожа на шахматный ход, чтобы дискредитировать чеченскую сторону. В светском государстве на бытовом уровне шариатский суд присутствует, однако не имеет никакой юрисдикции в общероссийском пространстве. Нет механизмов реализации шариатских решений в российском правовом поле", - считает Натаев.

Напомним, что 1 декабря съезд мусульман Ингушетии, организованный республиканским Духовным центром мусульман, поддержал политические требования ингушской оппозиции об отмене соглашения о границе с Чечней. Ингушский муфтият взял на себя роль посредника между активистами и Рамзаном Кадыровым, призывая его расторгнуть соглашение о границе. В свою очередь опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы назвали вынужденной позицию муфтията Ингушетии в борьбе за границы республики.

Полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы) опубликован на "Кавказском узле". Анализ новой линии чечено-ингушской границы картографами приведен в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон".

"Кавказский узел" ведет регулярно обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".