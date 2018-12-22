Участники митинга в Степанакерте потребовали освободить Кочаряна

22 декабря 2018, 23:50

Не менее 300 человек собрались на площади имени Шарля Азнавура в Степанакерте, потребовав освободить второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Как писал "Кавказский узел", Кочарян был арестован 27 июля по обвинению в свержении конституционного строя в связи с разгоном акций протеста в Ереване 1-2 марта 2008 года. 13 августа суд отменил решение об аресте, сославшись на неприкосновенность бывшего президента. 11 сентября глава Службы нацбезопасности Армении заявил, что в отношении Кочаряна возбуждено уголовное дело о финансовых махинациях. Кассационный суд 15 ноября аннулировал решение об освобождении Кочаряна. 7 декабря апелляционная инстанция постановила арестовать его. Кочарян считает, что это решение принято под давлением премьера Армении Никола Пашиняна.

После разгона митинга оппозиционеров, не согласных с победой Сержа Саргсяна на президентских выборах, 1-2 марта 2008 года в Ереване произошли массовые беспорядки. В столкновениях с полицейскими погибли десять человек, более 250 были ранены. 1 марта Роберт Кочарян, занимавший президентский пост, ввел в Армении чрезвычайное положение, говорится в справке "Кавказского узла" "Бунт в Армении". Уголовное дело в связи с этими событиями в Ереване было возбуждено после прихода к власти лидера оппозиции Никола Пашиняна.

Организаторы и полиция разошлись в оценках числа участников акции

Акция под лозунгом "Свободу Кочаряну" началась сегодня в Степанакерте в 15.00 по местному времени (14.00 мск). Ее организаторами выступили участники групп Recognize Artsakh и "Союз сторонников Роберта Кочаряна" в соцсети Facebook. Они сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что на площади собрались более 400 человек.

За правопорядком в ходе митинга следила полиция. Акция была согласована с мэрией и продлилась полчаса вместо заявленных двух часов, нарушений правопорядка в ходе мероприятия не было, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник полиции. По его данным, на акции присутствовали порядка 300 человек.

Митингующие держали плакаты "Освобождение Роберту Кочаряну", "Свободу нашему Роберту", "Слава нашим героям", "Без Арцаха (Нагорного Карабаха) нет Армении", "Арцах рядом со своими героями".

Преподаватель Арцахского госуниверситета Григорий Афанесян в своем выступлении на митинге озвучил требование активистов. "Мы требуем одного – освободить Роберта Кочаряна. Незамедлительно, без разных там выдумок. Мы свой голос даем в защиту нашего товарища", - заявил он.

Афанасян сказал корреспонденту "Кавказского узла", что "в случае необходимости, акции в поддержку Кочаряна будут продолжены".

Школьный учитель, заслуженный педагог Нагорного Карабаха Вера Хачатрян в своем выступлении потребовала прекратить дело против Роберта Кочаряна.

"В 2018 году мы отмечали 30-летие карабахского освободительного движения. Тогда мы победили, потому, что были единым целым, были все вместе. Тогда Роберт Кочарян не побоялся огромной ответственности. И тогда, тридцать лет назад, никто не мог подумать, что сегодня нам придется собраться, чтобы требовать освобождения нашего героя. В каждой школе галерея героев Арцаха. И одним из первых мы видим портрет Роберта Кочаряна. Мы требуем его освобождения", - сказала Хачатрян.

Ректор частного вуза "Месроп Маштоц" Донара Габриелян, выступая на митинге, заявила, что преследования Кочаряна незаконны и доказательств его вины нет. "Мы требуем открытого суда, мы требуем открытого ведения дел, мы требуем доказательства его вины", - заявила она.

Протестующие заявили об отсутствии доказательств в деле Кочаряна

Участница митинга Алина Петросян отметила, что много лет работала с Робертом Кочаряном и знает его с лучшей стороны. Женщина обратилась к властям Армении с призывом освободить его. Сторонников Кочаряна она призвала при необходимости направиться в Ереван, и там продолжить акцию протеста.

Ветеран карабахской войны, житель Мартунинского района Артик Балаян считает, что "власти Армении допускают неверные шаги в отношении героя". "Все в Армении кричат о справедливости. Все говорят о событиях 1 марта, о том, что погибли 10 человек. Тогда почему, когда в ходе апрельской войны, когда погибли более 100 армян, никто за это не несет ответственности?", - заявил Артик Балаян корреспонденту "Кавказского узла".

Ситуация в зоне карабахского конфликта обострилась в ночь на 2 апреля 2016 года. В полдень 5 апреля 2016 года стороны конфликта объявили о перемирии, однако это не остановило противостояния сторон, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Ежедневно в течение двух лет в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Участник акции, житель Аскеранского района Армен Гаспарян считает, что "только Кочарян сможет решить карабахский вопрос".

"Власти Армении, как прежние, так и нынешние, хорошо понимают, что никто не имеет права говорить об уступках. Мы, армянский народ, нашу свободу завоевали кровью, и народ должен решать, как распоряжаться тем, что имеет. Но факт в том, что тот, кто был с народом, когда завоевывалась это свобода, сейчас находится в тюрьме", - заявил Армен Гаспарян корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Степанакерта Альберт Карапетян считает, что арест Кочаряна ведет к расколу в армянском обществе, что в свою очередь "может привести к потере государственности".

Гоар Гарибян из Степанакерта призналась, что арест Кочаряна заставил ее усомниться в том, что новая власть Армении дорожит своим народом. "Я ярый сторонник Роберта Кочаряна. Его арест для меня, как и для всех, присутствующих здесь, трагедия", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Роберт Кочарян с 1998 по 2008 год был президентом Армении, на этом посту его сменил Серж Саргсян. После двух президентских сроков Саргсян снова стал руководителем страны в статусе премьер-министра, но после массовых протестов подал в отставку. 8 мая 2018 года премьер-министром и фактическим руководителем Армении стал Никол Пашинян. "Кавказским узлом" подготовлена фотохроника "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции", а также биографии Сержа Саргсяна и Никола Пашиняна.