Жители Махачкалы перекрыли дорогу. 21 декабря 2018 года. Кадр из видео пользователя gazetachernovik https://www.youtube.com/watch?v=q2uzx5Sp7_Y

21 декабря 2018, 19:42

Жители Махачкалы перекрыли дорогу из-за проблем с электричеством

Махачкалинцы, возмущенные перебоями с электричеством, начали сегодня бессрочную акцию протеста. Они не пропускают автомобили, которые едут через поселок Шамхал.

Как писал "Кавказский узел", в феврале жители Махачкалы, в том числе поселка Шамхал-Термен, рассказали о частых отключениях света. Они отметили, что на их жалобы энергетики оправдываются изношенностью сетей и проведением профилактических работ.

Видео акции протеста в поселке Шамхал опубликовала сегодня на своем Youtube-канале газета "Черновик". Один из протестующих рассказывает в кадре, что местные жители пришли за разъяснениями к зданию "Дагестанской сетевой компании", однако "начальство убежало и закрыло двери".

"В Шамхале у нас постоянные проблемы со светом. Народ очень возмущен. Мы решили все дороги перекрыть <..> Пока сюда начальство не приедет, эти дороги будут закрыты, и мы не будем отсюда уходить", - заявляет на видео другой участник акции. Окружащие его люди хором подтверждают, что будут стоять до конца.

В кадре видны десятки мужчин и стоящие автомобили. Голос за кадром поясняет, что протестующие не дали проехать ни одному автомобилю, в том числе инкассаторской машине. "Под Новый год экономят деньги, как обычно", - поясняет автор видео проблемы со светом в Шамхале.

По состоянию на 19:41 мск 21 декабря видео набрало 158 просмотров.

Комментарий к акции протеста в Шамхале. https://t.me/askrasul/2317"Так и осталось загадкой, чем занимался в Дагестане десант из тысячи электриков, прикомандированных из других [регионов] по приглашению главы Дагестана Васильева, если проблемы электричества и электросетей остаются все еще нерешенными и актуальными", - прокомментировал сегодняшнюю акцию протеста в Шамхале автор Telegram-канала "Спросите у Расула".

В феврале специалисты группы "Россети" после проверок в Махачкале, Буйнакске, Буйнакском, Карабудахкентском и Сергокалинском районах Дагестана заявили о необходимости замены 78% обследованных электросетей. Глава Дагестана назвал проведенную проверку, в которой участвовали около двух тысяч специалистов из разных регионов страны, "почти войсковой операцией".

На сайтах межрегиональной сетевой распределительной компании Северного Кавказа, к которой относится "Дагестанская сетевая компания", и администрации Махачкалы по состоянию на 19:41 мск 21 декабря нет комментариев относительно сегодняшней акции протеста в Шамхале.

Напомним, что на регулярные отключения света жалуются и жители Дагестанских Огней. 19 декабря жители этого города провели сход у здания мэрии, требуя решить эту проблему. На следующий день энергетики отчитались об устранении очередной аварии в Дагогнях.

Примечание:

"Долг Дагестана перед местным отделением "Газпрома" превысил 25 млрд рублей", "В Дагестане возобновлено газоснабжение 15 тысяч человек", "Суд отложил до 22 июля рассмотрение иска ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск" к "Дагестанэнерго".

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