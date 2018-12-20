Энергетики отчитались о подаче света жителям Дагогней

20 декабря 2018, 14:57

После замены оборудования на подстанции возобновлена подача электричества в дома жителей Дагестанских Огней, которые жаловались на регулярные отключения света, сообщили сегодня в энергокомпании. Во время перебоев энергоснабжения дозвониться до энергетиков сложно, посетовали горожане.

Как писал "Кавказский узел", 19 декабря жители Дагестанских Огней провели сход у здания городской администрации, требуя решить проблему с длительными отключениями электроэнергии.

Сообщение о перебоях с энергоснабжением в Дагестанских Огнях пришло на SMS-сервис "Кавказского узла" в 00.37 мск 19 декабря. "Пишу вам в полной темноте, т.к. уже который день у нас... отключают свет, и сегодня света нет целый день", - написал автор сообщения. "Кавказский узел" проверяет поступающие на SMS-сервис сообщения и публикует их в соответствующем разделе форума. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Корреспондент "Кавказского узла" 19 декабря связался с автором сообщения, который представился Маратом и рассказал, что электричества по-прежнему нет. "Без света в том числе улицы Революции, Полевая. Это микрорайон в центре, здесь находятся больница, школа. Жителей не информировали о предстоящих отключениях", - рассказал житель Дагогней, отметив, что отключения света происходят на протяжении недели.

Марат подчеркнул, что его семья вовремя оплачивает счета за электроэнергию. "Мы стабильно платим, потому что как многодетная семья имеем льготы и не хотим их терять", - пояснил мужчина.

Житель города Руслан Курбанов подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что отключения света в микрорайоне наблюдаются регулярно. По его словам, он обращался в администрацию города и электросети. "В мэрии говорили, что проверят информацию, и все. В энергокомпанию дозвониться невозможно", - сказал Руслан Курбанов.

Владелица продуктового магазина Мадина Ахмедова посетовала на то, что несет потери из-за перебоев с подачей электроэнергии. "Свет отключают постоянно, выключаются холодильники, портятся продукты. На звонки в электросети или никто не отвечает, или говорят – разберемся, и все", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Мадина Ахмедова.

Энергетики объяснили перебои энергоснабжения ремонтными работами



Отключения не связаны с работой оборудования АО «Дагестанская сетевая компания», сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь группы по связям с общественностью компании Александра Дудченко.

"По информации наших специалистов, отключения были на отпайках, ведущих в город. Они находятся в зоне ответственности компании «Дагэнержи», которая обслуживает сети города Дагестанские Огни", - сказала Александра Дудченко.

Представитель компании «Дагэнержи» сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что на городской электроподстанции специалисты из Махачкалы вели ремонтные работы. Отключения электричества в последние дни были связаны с этим, уточнил представитель компании.

"Меняли трансформатор, сейчас везде есть свет", - сказал он, не уточнив причины более ранних отключений электричества в городе.

Автор обращения в редакцию "Кавказского узла" подтвердил сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что по состоянию на 10.00 мск подача электричества в обесточенные дома возобновлена.

В случаях перебоев энергоснабжения горожанам нужно обращаться в управляющую компанию и энергоснабжающую организацию, чтобы они составили акт о перерывах в подаче света и некачественной услуге, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» бывший работник энергокомпании, эксперт в области ЖКХ Хабиб Айгумов.

"К примеру, если на момент замеров напряжение будет ниже 180 вольт, то услуга считается непоставленной, фиксируются показания, и после можно не платить до устранения низкого напряжения. По ГОСТу энергия должна подаваться 220-240 вольт. Устранение нарушений тоже должно быть заактировано", - сказал Хабиб Айгумов.