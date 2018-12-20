Астраханские активисты потребовали освободить директора колледжа

20 декабря 2018, 01:43

В Астрахани прошел пикет в поддержку арестованного по подозрению в растрате бывшего директора политехнического колледжа Владимира Ерофеева. Участники акции посчитали неправильным решение суда о содержании в СИЗО пожилого человека.

По версии следствия, в 2016 году директор Астраханского государственного политехнического колледжа присвоил свыше 1 913 000 рублей, принадлежащие колледжу, начислив себе стимулирующую надбавку, сообщило 27 ноября Следственное управление Следственного комитета по Астраханской области на своем сайте. Уголовное дело было возбуждено по статье о присвоении денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, пишет со ссылкой на ведомство Astrakhanpost.

Активисты провели пикет перед зданием регионального министерства образования и науки, требуя изменить меру пресечения Ерофееву, 19 декабря, передает корреспондент "Кавказского узла".

Активист Михаил Анисенко вышел с плакатом "Свободу Ерофееву!"

"69-летний человек, который никуда не собирается убегать... помещен в следственный изолятор", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Анисенко.

Около полудня к зданию министерства подошел исполняющий обязанности министра образования Виталий Гутман, активист Сергей Щербаков подошел к нему и сказал, что Ерофеева надо отпустить. "Я его не сажал, это не ко мне вопросы", - процитировал активист корреспонденту "Кавказского узла" ответ Гутмана.

"По этим фактам проводилась проверка еще год назад, и в возбуждении дела было отказано... Что за новые обстоятельства произошли, что случилось - неизвестно", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" депутат Астраханской областной думы Мария Лиджиева.

Министерство финансов Астраханской области провело плановую выездную проверку учреждений, подведомственных министерству образования, написал 28 ноября 2017 года "Пункт А". Проверяющие обнаружили нарушения в начислении зарплат руководителям семи образовательных учреждений, в числе которых были и Владимир Ерофеев.

"Я считаю, что Владимир Ерофеев должен быть на свободе", - заявила она.

По ее словам, в Следственном комитете ей сказали, что "уголовное дело было возбуждено законно" и "судья приняла законное решение", посадив 70-летнего человека в тюрьму.

"Если нас не услышат, если Ерофеева не выпустят из СИЗО, поедем в Москву, будем устраивать митинги, пикеты, надо будет - и голодовку", - заключила Лиджиева.

"Отец утром пришел к следователям, а в обед уже были проведены обыски, допросы, и его отправили в изолятор", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сын Владимира Ерофеева Олег.

По его словам, отец получал премии в течение года, они шли из внебюджетных средств. "Сейчас отцу вменяют, что он самовольно эти средства себе выписывал, то есть фактически, что он эти деньги украл", - сказал Олег. Он также рассказал, что, когда Владимир Ерофеев оказался в СИЗО, "ходил и в ФСБ, и в Следственный комитет, и в прокуратуру", а также обратился за помощью к активистам и депутатам. По его словам, с жалобой на арест отца он обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет России, но "ответов пока нет".

Сотрудник пресс-службы министерства образования и науки Астраханской области сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в ведомстве знают об акции, но комментировать ситуацию не стали.

Комментариями относительно обращений активистов от Следственного управления Следственного комитета по Астраханской области, Генпрокуратуры и Следственного комитета России "Кавказский узел" пока не располагает.