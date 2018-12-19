19 декабря 2018, 23:58

Начальник отдела дознания задержан за мошенничество в Кабардино-Балкарии

Завершено расследование уголовного дела в отношении начальника отдела дознания ОМВД в Майском районе Кабардино-Балкарии, задержанного по делу о покушении на мошенничество.

По данным следствия, 9 августа полицейский пообещал подозреваемому избежать реального лишения свободы, за что потребовал передать ему 70 000 рублей. 

Максимальное наказание, грозившее мужчине по ч.1 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств), предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

После обращения подозреваемого в Отдел собственной безопасности "сотрудник полиции был задержан 14 августа при передаче части требуемой суммы", сообщило сегодня Следственное управление СК по Кабардино-Балкарии на своем сайте. 

Отмечается, что уголовное дело в отношении полицейского было возбуждено по ч.3 ст.30 ч.3 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Максимальное наказание, предусмотренное по ч. 3 статьи о мошенничестве, предполагает лишение свободы на срок до шести лет. 

Комментариев от подозреваемого или его представителей не поступало. 

Примечание:

"Жительница Прохладного заявила о необоснованном уголовном преследовании", "Замглавы УФСИН Кабардино-Балкарии получил условный срок за мошенничество", "Полицейский уволен за взятку в Кабардино-Балкарии". 

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