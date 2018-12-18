Рост числа депутатов в Армении вызвал споры пользователей соцсетей

18 декабря 2018, 07:06

В парламенте Армении число депутатов выросло на 27 человек. Дополнительные мандаты получила оппозиция. Этот произошло из-за особенностей выборного законодательства, которое не регламентирует общее число депутатов, но гарантирует оппозиции не менее трети мест в парламенте. Пользователи армянского сегмента Facebook предложили сократить не только зарплаты депутатов, но и их число. Их оппоненты считают, что низкая зарплата госслужащего не содействует борьбе с коррупцией.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря граждане Армении выбрали депутатов парламента по пропорциональной и рейтинговой системам. В выборах участвовали девять партий и два блока. В парламент прошли блок "Мой шаг" и партии "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения". Так как блок "Мой шаг" получил больше 2/3 мандатов от закрепленного в законе числа, то остальным партиям добавили 27 мандатов, чтобы их суммарное число составляло не менее одной трети от общего числа депутатов. Дополнительные мандаты распределили в соответствии с полученными процентами голосов: партия "Процветающая Армения" получила 16 дополнительных мандатов, а партия "Просвещенная Армения" – 11 мандатов. В итоге в парламент VII созыва прошли 88 кандидатов от блока "Мой шаг", 26 – от партии "Процветающая Армения" и 18 – от партии "Просвещенная Армения".

Зарплата депутата парламента составляет без вычета налогов 661 400 драмов в месяц, или 7 936 800 драмов в год (порядка 16 450 долларов). Один помощник из штата депутата также получает государственную зарплату в размере 198 420 драмов в месяц, или 2 381 040 драмов в год (около 4 930 долларов). 27 депутатов вместе со своими помощниками обойдутся государству чуть больше 278,5 миллиона драмов в год (около 577 тысяч долларов). За весь срок полномочий парламента (Национальное собрание Армении избирается сроком на пять лет. – прим. "Кавказского узла") только на зарплату 27 депутатов и их помощников, без учета иных затрат, будет потрачено почти 1,4 миллиарда драмов (свыше 2,88 миллиона долларов).

В числе первых решений новоизбранного парламента может стать хотя бы символическое сокращение этих зарплат, скажем, на 100 долларов, а сэкономленные средства можно направить на иные нужды, написал в Facebook Ашот Газазян (мнения пользователей соцсетей приводятся в переводе корреспондента "Кавказского узла").

На сэкономленные средства можно построить муниципальное жилье, в частности, для жителей трущоб в ереванском районе Конд, а трущобы в самом центре города снести, предложил Александр Геронян.

1 марта 2007 года территорию района Конд признали зоной приоритетного общественного интереса. В декабре того же года мэрия Еревана предоставила ЗАО DownTown Yerevan право на застройку района, при условии выделения в новом комплексе квартир для жителей намеченных под снос домов. Договоры заключили около 300 местных жителей, дома 215 из них снесли. Застройщик обязался предоставить им новые квартиры в течение 36 месяцев, но позднее этот срок был перенесен. Предложенная властями компенсация на приобретение жилья не соответствует рыночной стоимости квартир в районе Конд: жителям снесенных домов предложили 450 долларов за квадратный метр, тогда как их рыночная цена составляет не менее 1500 долларов, заявили "Кавказскому узлу" местные жители.

Новоиспеченные депутаты должны заработать свои зарплаты наведением экономического сдвига и финансовой стабильности в обществе. "Они пока ничего не сделали, чтобы поднять уровень жизни народа", - прокомментировала Анжела Мелконян.

"Сколько безработных было в предвыборных списках политических сил, и сколько из них прошли? Если… до этого момента не смог быть полезным себе и своей семье, то каким образом такой "народный избранник" сможет быть полезным народу и государству?" – задался вопросом пользователь Facebook Сергей Вардазарян.

Новый парламент обойдется дороже, учитывая дополнительные расходы на зарплату депутатов. "При этом мы не считаем зарплату водителей, расходы на служебный автомобиль, помощников, оплату квартиры в Ереване для иногородних депутатов и так далее", - пишет Вардазарян.

Из 496 кандидатов в предвыборных списках трех политических сил, прошедших в парламент, 127 – безработные. Из 181 кандидата списка блока "Мой шаг" – 24 безработных, из 164 кандидатов партии "Процветающая Армения" – 59 безработных, и из 154 кандидатов партии "Просвещенная Армения" – 44 безработных (по данным ЦИК Армении).

В таких богатых странах, как Израиль или Германия, число депутатов на порядок ниже по сравнению с численностью населения. "Роскошью является наличие даже 50 депутатов в стране, население которой не превышает 2,5 миллиона человек. В израильском кнессете – 120 депутатов на почти девять миллионов человек, а в германском бундестаге их 709 на почти 83-миллионное население", - отметила Элина Геворкян.

Необходимо пересмотреть ставку заработной платы депутатов. "Это роскошь, когда в стране ученый, педагог, врач… и пенсионер получают копейки, а депутат арендует за счет государства квартиру, у него служебная машина, требующая расходов. Не говоря уже о тех парламентариях, которые отсутствуют на заседаниях", - пишет пользователь Facebook Артур Айрапетян.

Если зарплата депутата будет, к примеру, 200 тысяч драмов (около 415 долларов), то многие не будут стремиться к депутатскому мандату, предположил он.

Депутаты откажутся от мандатов, если упразднят институт депутатской неприкосновенности, сократят зарплату до 80-100 тысяч драмов (165-207 долларов) и лишат всех привилегий, уверен Варужан Вардумян.

Амаяк Мкртчян предлагает сократить зарплату депутатам на 50%. "Если согласен, лайкни и поделись. Пусть все увидят, что это общественное требование". К моменту публикации материала, запись набрала 213 лайков и 74 комментария, еще свыше 1700 пользователей поделились публикацией в Facebook.

Тем не менее не все пользователи соцсети одобрили идею сокращения заработной платы депутатам.

Зарплату госслужащих, как и остальных граждан, необходимо повысить, ликвидировать коррупцию при низких зарплатах невозможно, считает Александр Аветисян.

Аналогичного мнения придерживается Давид Айроян. "О чем должны думать эти люди - о проблемах страны или как накормить своего ребенка?" - задался он вопросом.

Если зарплату депутатов сократить, они станут думать об альтернативных источниках заработка, а от этого пострадает общественный интерес, уверен пользователь Facebook Айк Григорян.