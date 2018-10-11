Ингушские сторонники соглашения о границе рассказали о его выгоде для республики

11 октября 2018, 04:27

Соглашение о границе поставит точку в территориальных спорах между ингушами и чеченцами, считает имам мечети города Сунжа Магомед-Сали Цечоев. Речь идет не об изменении границ между регионами, а об их установлении, отметил председатель Общественной палаты Ингушетии Мовлат-Гирей Дзагиев. С ингушскими сторонниками соглашения о границе солидарен председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ Иосиф Дискин, который заявил, что неопределенность границ между регионами мешает инвестициям.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписал республиканский закон об установлении административной границы с Чечней на фоне массовой акции протеста в Магасе, после чего противники соглашения объявили о начале бессрочной акции. С 8 октября в Магасе проходит согласованная протестная акция. Протестующие назвали принципиально важным требование отмены соглашения о границе и сохранения территорий в составе Ингушетии.

Участники акции в Магасе требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики, который подписал соглашение с Чечней. "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

По мнению председателя Общественной палаты Республики Ингушетия, декана юридического факультета Ингушского государственного университета Мовлата-Гирея Дзагиева, речь идет не об изменении границ между регионами, а об их установлении.

«Я думаю, что раз Соглашение об установлении границ между Чечней и Ингушетией подписано и ратифицировано, то его надо соблюдать. Законы надо исполнять. Я юрист и понимаю, что обратной дороги нет. Что касается сути соглашения, то мне кажется, что есть вопросы, которые решает руководитель субъекта индивидуально. То есть какого-то референдума не требуется. Потому что речь идет не об изменении границ, а об установлении границ», - сказал Дзагиев корреспонденту «Кавказского узла».

По его мнению, обсуждать нужно не само соглашение, а необходимость его исполнения.

«Когда происходит изменение границ, следовательно, изменение принадлежности части территорий, тогда необходимо проводить референдум на сопредельных территориях. В данном случае речь идет об установлении границ, а не об изменении. Сейчас надо обсуждать не соглашение, а необходимость исполнения решения, принятого парламентом», - сказал он.

Он уверен, что главная польза от подписания соглашения – это проявление добрососедских отношений чеченцев и ингушей.

«Я вижу, что соглашение – это проявление добрососедских отношений с нашим братским народом. Говорят, что мы единый народ, но это неправда. Мы два народа, потому что у одного народа не может быть двух субъектов. Мы разные народы, но мы заключили такое соглашение, которое показывает наши хорошие отношения. Главы Ингушетии и Чечни свои полномочия не превысили. Они действовали в рамках Конституции субъектов и России. Все сделано в рамках дозволенного», - сказал Дзагиев.

По его словам, ни Ингушетия, ни Чечня ничего не теряют в связи с соглашением, а митинги в Магасе - проявление негативного отношения к президенту России Владимиру Путину.

«Я не согласен с тем, что Ингушетия теряет намного больше земли, чем приобретает. Это адекватное решение. Мы не теряем больше, они не приобретают больше, все равноправно. То, что происходит сегодня в Ингушетии, эти митинговые страсти ни к чему хорошему не приведут. На подписании соглашения присутствовал полномочный представитель президента России в СКФО Александр Матовников и можно сказать, что это решение трехстороннее. То, что сейчас делают оппозиционные силы в Ингушетии – это проявление негативного отношения к президенту России», - подчеркнул Дзагиев.

На "Кавказском узле" опубликован и полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы).

С обозначением границ наступит мирная жизнь

Соглашение между Ингушетией и Чечней поставит точку в спорах ингушей и чеченцев за некоторые территории, считает имам мечети города Сунжа Магомед-Сали Цечоев.

«Главы республик обозначили границы. Теперь это поможет поставить точку в спорах. Раньше бывали споры о том, ингушская это земля или чеченская. Одни говорили, что это наша земля, те говорили, нет, это наша. Бывали народные передряги. Но с обозначением границ прежние разговоры и споры уже будут позади. Наступит мирная жизнь на границе», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Цечоев.

На видеохостинге YouTube появилось видео, в котором ингушский писатель и общественный деятель Исса Кодзоев рассказал о метаморфозах, которые происходили с территорией Ингушетии с 1944 года. "Это территории, на которых проживали великие тейпы... Эта территория не столько интересует ингушей, как территория, как земля, на которой что-то можно посадить или посеять, или какие-то ископаемые, как историческая древняя территория ингушской земли", - сказал Кодзоев, говоря о земле, которая по соглашению между Евкуровым и Кадыровым должна отойти Чечне.

По мнению Цечоева, от глав Чечни и Ингушетии требовалась смелость, чтобы подписать соглашение.

«Евкуров и Кадыров взяли на себя смелость и большую ответственность и решили проблему. Обозначили границы и были готовы к тому, что каждый что-то скажет об этом. Наш глава рассказывал нам, что на переговорах Рамзан Кадыров больше уступок делал, чем Юнус-Бек Евкуров. Кадыров считал его старшим братом и больше уступал», - рассказал он.

Неопределенность границ мешает инвестициям

Соглашение между Ингушетией и Чечней улучшит инвестиционный климат, считает председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Иосиф Дискин.

«Пришла пора поставить точку и вносить определенность в вопрос административных границ между Ингушетией и Чечней. При отсутствии этой определенности невозможно ни решение проблем безопасности, ни решение проблем экономического развития. Никто копейки не вложит в развитие этих регионов, когда нет ясности, кому принадлежит земля», - сказал Дискин корреспонденту «Кавказского узла».

Он уверен, что неопределенность границ мешает инвестициям.

«Общая инвестиционная нестабильность возникает при отсутствии четко установленных границ. Это создает сомнения у инвесторов и негативно влияет на инвестиционный климат. Это нужно преодолевать. Сегодня, когда терроризм в регионе побежден и нужно решать экономические проблемы, необходимо снимать все вопросы, которые определяют инвестиционный климат. Среди них также вопрос границ», - отметил Дискин.

Он не согласился с тем, что Ингушетия теряет больше земли, чем приобретает.

«Абсолютно не согласен с этим мнением. Ингушетия ничего не теряет. Происходит размен территорий на условиях общего равенства. Все те, кто раздувает эту ситуацию, говорят, что Ингушетия недополучает какие-то земли. Но эти претензии не касаются подписанного соглашения. Это соглашение всего лишь фиксирует мелкий обмен территориями в рамках уточнения административных границ», - сказал Иосиф Дискин.