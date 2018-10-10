Исса Кодзоев рассказал о потерянных с 1944 года ингушами землях

10 октября 2018, 03:03

На протяжении более чем 70-ти лет территория Ингушетии непрерывно сокращалась, и нынешнее соглашение об установлении границы с Чечней продолжает эту тенденцию, заявил писатель Исса Кодзоев, чей рассказ о изменении границ республики опубликован на видеохостинге YouTube.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. Жители Ингушетии вышли на массовые акции против передачи земель. Рамзан Кадыров 1 октября потребовал от противников установления границы "не вести пустых разговоров" и "не создавать себе проблем". Эти угрозы не сдержали протест. Вечером 4 октября глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на фоне массовой акции протеста в Магасе подписал республиканский закон об установлении административной границы. Противники соглашения объявили о проведении бессрочной акции.

Участники акции в Магасе требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики, который подписал соглашение с Чечней. "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Известный ингушский писатель и общественный деятель Исса Кодзоев рассказал о метаморфозах, которые происходили с территорией Ингушетии за последние 60 лет.

Видео размещено 9 октября на канале пользователя Рустама Леймоева. По данным на 03.00 мск 10 октября ролик набрал 307 просмотра. На видео Исса Кодзоев демонстрирует карту с указанием территории, на которой жили ингуши до 1944 года.

В ходе операции "Чечевица" с 23 февраля по 9 марта 1944 года почти 500 тысяч человек из Чечни и Ингушетии были выселены в Казахстан и Среднюю Азию. Причинами репрессий были названы массовое дезертирство, уклонение от призыва в военное время и подготовка вооруженного восстания в советском тылу. Депортация состоялась, когда вермахт уже был отброшен на сотни километров от Кавказа, и, следовательно, явилась не военной необходимостью, а откровенно карательным актом, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".

На видео Кодзоев перечисляет названия семи районов Ингушетии. После того, как ингуши и чеченцы вернулись домой после депортации, "при восстановлении ЧИАССР от той территории, которую занимали ингуши, был изъят Пригородный район", отметил Исса Кодзоев.

"Это тот Пригородный район, который был до 44-го года. Ингушский Пригородный район. Не тот, который сейчас осетины присоединили...", - сказал он. Исса Кодзоев также напомнил, что село Эзми (в настоящее время находится в составе Пригородного района Северной Осетии. - прим. "Кавказский узел") ранее входило в состав Пригородного района Ингушской автономной области.

Между осетинами и ингушами, проживавшими в Пригородном районе Северной Осетии, осенью 1992 года произошел вооруженный конфликт. В результате, по данным прокуратуры, погибли 583 человека, 939 человек были ранены, еще 261 человек пропал без вести. Десятки тысяч ингушей вынужденно покинули места исторического проживания в Северной Осетии, говорится в справочном материале "Осетино-ингушский конфликт 1992 г.: истоки и развитие", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Кроме того, указал Кодзоев, ингуши потеряли часть Пседахского района (район, входящий в состав Чечено-Ингушской автономной республики до 1944 года - прим. "Кавказский узел"). На видео он демонстрирует карту с заштрихованными районами и называет их "зарубцованные, кровавые пятна".

По его словам, "ингуши добровольно уступили чеченцам Сунженского района села, потому что считали, что там живут люди, говорящие на чеченском языке".

"На сегодняшний день мы не имеем к этим земля никаких притязаний, никаких упреков в этом вопросе", - отметил Кодзоев.

Он демонстрирует на карте участок земли, который изымается в соответствии с Соглашением о закреплении границ с Чечней.

"Это территории, на которых проживали великие тейпы... Эта территория не столько интересует ингушей, как территория, как земля, на которой что-то можно посадить или посеять, или какие-то ископаемые, как историческая древняя территория ингушской земли", - сказал Кодзоев, добавив, что на этой земле очень много башенных комплексов.

"Я хочу, чтобы не только ингуши и чеченцы, но и другие северокавказские народы знали, почему ингуши поднялись на защиту своей территории", - сказал он. При этом Кодзоев назвал протест в Магасе стихийным.

"Нам же тоже где-то надо жить", - резюмировал он.

Исса Кодзоев - ингушский писатель, поэт, политический и общественный деятель. Родился в 1938 году в селе Ангушт Пригородного района Чечено-Ингушской автономной советской социалистической республики. В феврале 1944 года, будучи пятилетним ребенком, вместе с семьей был депортирован в Казахстан. В ссылке погибла вся его семья, он рос в детдоме. Автор многотомного романа-эпопеи "Ингуши" (на ингушском языке). За распространение цикла рассказов "Казахстанский дневник" (на русском языке) в 1963 году был осужден на четыре года в исправительно-трудовых лагерях в Мордовии, говорится в биографии Кодзоева на "Кавказском узле".