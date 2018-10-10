Протестующие в Ингушетии назвали приоритетом отмену соглашения о границе

10 октября 2018, 19:51

Участники акции протеста в Магасе поддерживают требование об отставке Юнус-Бека Евкурова, но принципиально важным считают требование отмены соглашения о границе и сохранения территорий в составе Ингушетии, заявили опрошенные "Кавказским узлом" протестующие.

Как писал "Кавказский узел", вечером 4 октября глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписал республиканский закон об установлении административной границы на фоне массовой акции протеста в Магасе, а противники соглашения о границе с Чечней объявили о начале бессрочной акции. С 8 октября в Магасе проходит согласованная протестная акция. Чеченские аналитики связали протесты в Магасе с антиевкуровскими настроениями в Ингушетии.

Участники акции в Магасе требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики, который подписал соглашение с Чечней. "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Участники акции протеста в Магасе, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", поддержали требование об отставке Юнус-Бека Евкурова, подчеркнув, что ставят во главу угла вопрос территориальной целостности Ингушетии.

"Я против передачи ингушских земель, не хочу, чтобы мою родину разбазаривали. Евкуров думает, что может распоряжаться землями без учета [мнения] народа, а это решает народ. То, что касается земли, родины, не должен решать один человек", - заявил госслужащий Ахмед корреспонденту "Кавказского узла".

Мужчина отметил, что провел на месте митинга в Магасе несколько ночей, хотя прошлой ночью не остался с протестующими. "Поддерживаю требование отставки, потому что руководитель не должен врать народу, иначе он не на своем месте", - подчеркнул Ахмед.

Схожее мнение высказал другой участник акции протеста, предприниматель Абубакар.

"Протест поддерживаю, потому что глава ни с кем не советовался, не согласовывал. Земельный вопрос - это общенародное дело, а не дело одного человека. Завтра наши потомки тут должны жить, [они смогут сказать], что мы продали землю. Евкурову предлагали встречу [с представителями всех тейпов], но он не хочет никого слушать. Изначально я не поддерживал требование отставки Евкурова, а сейчас поддерживаю, потому что он не считается с народом. Шесть суток народ стоит на холоде, а ему хоть бы что! Евкуров выработал свой ресурс", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Участник акции Магомед Калоев подчеркнул, что его род имеет непосредственное отношение к землям, которые стали предметом спора.

"Присутствую здесь четыре дня - не ночевал, но до поздней ночи тут. Поддерживаю митинг, потому что у меня активная гражданская позиция: сегодня решается судьба народа и каждый ингуш должен прийти на эту акцию. Земля - это самое дорогое что есть у нас, если не будет земли, то не будет народа. Один из моих предков был среди основателей села Чемульга, и до сих пор мои родственники живут в Чемульге и в тех местах. Со стороны матери - Цечоевы, так что я имею прямое отношение к тем землям", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Чечни сообщил ранее "Кавказскому узлу", что Чечня передала Ингушетии сельхозугодья в Надтеречном районе, а взамен получила горно-лесистые территории в районе ингушских населенных пунктов Аршты и Чемульга. Специалисты-картографы, проанализировавшие по просьбе "Кавказского узла" новую линию чечено-ингушской границы, пришли к выводу, что заявления о "равноценном обмене территориями" оказались неправдой. Ингушетия передала Чечне территории, которые по площади в 26 раз больше полученных от Чеченской Республики в результате соглашения о границах, говорится в справке "Кавказского узла" "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов".

Мужчина подчеркнул, что выступает за сменяемость власти, поддерживая требование соотечественников, но вопрос земли считает первостепенным.

"Главное - это отмена незаконного решения передачи земли. Глава нарушил в этом случае Конституцию. Если народ считает, [что Евкуров должен уйти в отставку], то руководитель должен согласиться с народом, а не идти наперекор, поэтому я выступаю за отставку Евкурова", - сказал он.

Преподаватель Муса Долгиев отметил, что провел на месте митинга три дня и ночевал вместе с протестующими. По словам Долгиева, он сам и другие протестующие вышли на митинг из-за территориального вопроса.

"Тут решается вопрос передачи территорий. У нас маленькая республика, и для ингушей всегда земельный вопрос был болезненным. Например, Пригородный район - мои родственники с материнской стороны из Пригородного, поэтому этот вопрос для меня болезненный", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В 1957 году, когда репрессированным народам разрешили вернуться из ссылки, Чечено-Ингушетию восстановили, однако Пригородный район остался в составе Северной Осетии и возвращение ингушей туда не поощрялось. Осенью 1992 года между осетинами и ингушами, проживавшими в Пригородном районе Северной Осетии, произошел вооруженный конфликт. По данным прокуратуры, погибли 583 человека, 939 человек были ранены, еще 261 человек пропал без вести. Десятки тысяч ингушей вынужденно покинули места исторического проживания в Северной Осетии, говорится в справочном материале "Осетино-ингушский конфликт 1992 г.: истоки и развитие", опубликованном на "Кавказском узле".

Для участия в заседании парламента, где планировалось повторно рассмотреть вопрос о чечено-ингушской границе, зарегистрировались 12 депутатов из необходимых для кворума 17. Срыв сегодняшнего голосования в парламенте участники митинга связывают с давлением на депутатов со стороны руководства республики, в том числе лично главы Ингушетии. Евкуров лично звонил депутатам, заявил один из госслужащих, присутствовавших на акции протеста, корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" пока не располагает подтверждением информации о давлении на депутатов со стороны руководства Ингушетии и комментариями самих депутатов относительно этой информации.

С давлением на депутатов ингушского парламента связывает отсутствие кворума также политолог, профессор Кубанского госуниверситета Михаил Савва, который прокомментировал события в Ингушетии на своей странице в Facebook.

По словам Саввы, даже при отсутствии кворума у депутатов парламента республики остаются возможности отстаивать свою позицию. Одна из них - направление депутатских запросов о фальсификации результатов голосования 4 октября с требованием исследовать бюллетени для голосования. Кроме того, группа из 11 или более депутатов (треть от общего состава парламента) может подписать заявление о проведении парламентского расследования по факту фальсификации результатов голосования.

Кроме того, протестующие могут направить Совету федерации, который утверждает изменения границ между регионами, требование "не рассматривать вопрос об утверждении границ в связи с фактом фальсификации результатов голосования 4 октября". "Начать переговоры с комитетом Совета федерации по федеративным отношениям, который должен предварительно рассмотреть вопрос, и объяснить членам комитета всю опасность принятия решения", - говорится в публикации Михаила Саввы.