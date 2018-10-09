Автомобили участников акции протеста в Магасе, припаркованные на обочине. Фото Умар Йовлой для "Кавказского узла".

09 октября 2018, 01:54

Полиция потребовала у протестующих в Магасе убрать автомобили

Несмотря на то, что время согласованного митинга на площади в Магасе закончилось, протестующие не разошлись, устроили чтение Корана, а старики зачитывали наставления и нравоучения. Полиция потребовала убрать автомобили с проезжей части и не загораживать выезды, передает корреспондент "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", с 4 октября в столице Ингушетии круглосуточно проходит массовая акция протеста против изменения границы с Чечней. 8 октября протестующие перешли на новую площадку, на которой власти согласовали проведение митинга до 22.00 мск. Однако около тысячи человек отказались покинуть площадь ночью и остались охранять вещи. При этом протестующие отметили увеличение числа силовиков, дежурящих в оцеплении, а перекрестки в районе площади перекрыты.

Участники акции в Магасе требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики, который подписал соглашение с Чечней.  "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

На месте митинга в Магасе после 22.00 мск протестующие устроили чтение Корана, а старейшины зачитывали наставления и нравоучения, передает с места событий корреспондент "Кавказского узла".

Многие старики и женщины отказались покидать место проведения митинга.

В это время к площади подъехал кортеж высокопоставленного сотрудника силовых структур, после чего прозвучало требование убрать автомобили с проезжей части. 

Народ не расходится, работают некоторые кафе, машин меньше не стало. Полиция никаких действий не предпринимает, за исключением требований убрать машины с проезжей части и не загораживать выезды. При этом на месте протеста все так же много силовиков. Попыток разогнать людей не было.

Ингушетия передала Чечне территории, которые по площади в 26 раз больше полученных от Чеченской Республики в результате соглашения о границах, говорится в справке «Кавказского узла» «Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов». Также на "Кавказском узле" размещены справочный материал "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней" и полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы).

Примечание:

"40 страниц с подписями ингушей против соглашения с Чечней размещены в соцсети", "Хазбиев поддержал участников митинга в Магасе", "Протестующие в Магасе сместили акцент требований на отставку Евкурова".

Автор: Умар Йовлой; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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