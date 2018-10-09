Полиция потребовала у протестующих в Магасе убрать автомобили

09 октября 2018, 01:54

Несмотря на то, что время согласованного митинга на площади в Магасе закончилось, протестующие не разошлись, устроили чтение Корана, а старики зачитывали наставления и нравоучения. Полиция потребовала убрать автомобили с проезжей части и не загораживать выезды, передает корреспондент "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", с 4 октября в столице Ингушетии круглосуточно проходит массовая акция протеста против изменения границы с Чечней. 8 октября протестующие перешли на новую площадку, на которой власти согласовали проведение митинга до 22.00 мск. Однако около тысячи человек отказались покинуть площадь ночью и остались охранять вещи. При этом протестующие отметили увеличение числа силовиков, дежурящих в оцеплении, а перекрестки в районе площади перекрыты.

Участники акции в Магасе требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики, который подписал соглашение с Чечней. "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

На месте митинга в Магасе после 22.00 мск протестующие устроили чтение Корана, а старейшины зачитывали наставления и нравоучения, передает с места событий корреспондент "Кавказского узла".

Многие старики и женщины отказались покидать место проведения митинга.

В это время к площади подъехал кортеж высокопоставленного сотрудника силовых структур, после чего прозвучало требование убрать автомобили с проезжей части.

Народ не расходится, работают некоторые кафе, машин меньше не стало. Полиция никаких действий не предпринимает, за исключением требований убрать машины с проезжей части и не загораживать выезды. При этом на месте протеста все так же много силовиков. Попыток разогнать людей не было.