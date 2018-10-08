08 октября 2018, 21:33

Хазбиев поддержал участников митинга в Магасе

Ингушский оппозиционер Магомед Хазбиев, обвиненный в хранении оружия, заявил о возможной фальсификации его отпечатков пальцев на вещдоках. Активист также заявил, что поддерживает протестующих в Магасе.

Как писал "Кавказский узел", судебный процесс по делу Хазбиева начался в июне. На заседании 1 октября защита оппозиционера потребовала проверки информации, полученной из МВД Ингушетии, так как бывший участковый ранее подтвердил в суде слова адвокатов о подлоге в деле характеристики Хазбиева.

Оппозиционер Магомед Хазбиев обвинен в оскорблении представителя власти и в экстремизме после размещения в сети видеороликов с критикой действий республиканских силовиков и чиновников. Потерпевшим по делу проходит глава Ингушетии. Хазбиев не признает вину и указывает на политическую подоплеку дела. По его словам, обвинение основано на неверном переводе некоторых слов из его речи.

Сегодняшнее заседание суда по делу Хазбиева началось с рассмотрения ходатайств защиты. Суд удовлетворил ходатайства о допросе экспертов-криминалистов Гантемирова, Малороева и Бириханова, сообщил корреспондент "Кавказского узла". 

Первым был допрошен эксперт Гантемиров, вопросы ему задавали адвокаты Хазбиева, сам подсудимый, обвинитель и судья. Речь шла о дактилоскопической карте и заключении экспертов о наличии отпечатков пальцев Хазбиева на пистолете и гранате, найденных при обыске. Хазбиев вслух выразил сомнения в достоверности выводов экспертизы, отметив, что расположение его отпечатков пальцев на пистолете неестественно.

«Эксперт говорит, что отпечатки только на гладкой части затвора, а на шероховатой нет. Но любой человек, знакомый с оружием, знает, что затвор пистолета невозможно передернуть, держась за гладкую часть, только за шероховатую» - отметил Хазбиев.

Адвокат Андрей Сабинин задал эксперту вопрос, оказывал ли кто-либо давление на него при исследовании оружия. Хазбиев повторил вопрос в уточненной форме - он поинтересовался, оказывали ли на эксперта давление сотрудники центра "Э". Эксперт ответил отрицательно, добавив, что не интересуется политикой.

Эксперт Гантемиров пояснил, что сделал вывод о принадлежности найденных отпечатков Хазбиеву "по совокупности признаков", но отметил, что в Ингушетии нет лаборатории, способной провести более точный анализ - исследовать потожировые следы на оружии с выделением профиля ДНК. Вопросы Сабинина и ответы эксперта вызвали волнение в зале, суду пришлось несколько раз призвать присутствующих к порядку.

Экспертам Бириханову и Малороеву Сабинин задавал вопрос, почему на дактилоскопической карте нет подписи Хазбиева. Малороев в ходе допроса заявил, что на оружии отпечатки не сохранились, но зато на гранате были очень качественные отпечатки.

Сам Магомед Хазбиев подчеркнул, что эксперты сравнивали найденные отпечатки с образцами дактокарты, на которой нет его подписи, хотя на другой дактокарте он ставил свою подпись. Оппозиционер предположил, что дактилоскопическая карта без подписи содержит чужие отпечатки пальцев, которые выдают за его отпечатки. "Я сдавал карту, на которой мои отпечатки и подпись", - подчеркнул он.

Второй адвокат Хазбиева Хеди Ибриева сообщила суду, что получает угрозы. После того, как судья покинул зал, Хазбиев заявил, что поддерживает митинг в Магасе. «Я надел сегодня костюм, потому что у меня праздник. Мой народ вышел, чтобы отстоять свои права», - сказал Хазбиев, обратившись по-ингушски к собравшимся.

С 4 октября в столице Ингушетии круглосуточно проходит массовая акция протеста против изменения границы с Чечней. Ее участники требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики, который подписал соглашение с Чечней. "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Следующее заседание по делу Хазбиева состоится в 16.00 мск 11 октября.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликованы биографии Магомеда Хазбиева и Юнус-Бека Евкурова. Подробная информация об уголовном преследовании Хазбиева - в справочном материале "Кавказского узла" "Из оппозиции до застенок СИЗО – путь опального Магомеда Хазбиева".

Примечание:

"Хамхоев и Хандогин потребовали оправдательного приговора", "Лингвист раскритиковала выводы экспертизы по делу Хазбиева", "Активист рассказал о реакции силовиков на пикет в защиту Хазбиева".

Автор: Умар Йовлой; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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08 октября 2018, 21:33

  • Хазбиев поддержал участников митинга в Магасе

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