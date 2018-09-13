Активист рассказал о реакции силовиков на пикет в защиту Хазбиева

13 сентября 2018, 18:10

Житель Дагестана провел одиночный пикет в поддержку ингушского оппозиционера Магомеда Хазбиева у зданий Совета Федерации и Генпрокуратуры России в Москве.

"Кавказский узел" писал, что 10 сентября Хазбиев обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на бесчеловечное обращение и необоснованную изоляцию. На заседании, которое состоялось в тот же день, бывший участковый Ахмет Илиев подтвердил заявление защиты о подлогах в материалах дела, а лингвист Елена Новожилова указала на недостатки положенной в основу обвинения психолингвистической экспертизы.

Хазбиев обвинен в незаконном хранении оружия, экстремизме и оскорблении представителя власти - главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Одной из причин для обвинения послужило видеоинтервью Хазбиева, опубликованное в 2015 году. В нем Хазбиев называет чиновника "врагом Божьим", намеренно искажает его имя и использует уничижительные слова. Фрагменты речи Хазбиева перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Одиночная акция прошла в Москве 12 сентября, пикет продолжался около двух часов. В руках у активиста был большой плакат с требованием к главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову "освободить политзаключенного Магомеда Хазбиева".

"Я ходил по улице от Совета Федерации до здания Генпрокуратуры РФ. Спустя два часа ко мне подошли полицейские и указали на то, что мое нахождение здесь нежелательно. Ко мне подходили, пикетом интересовались обычные люди. Из самих ведомств ко мне никто не вышел. Полицейские были вполне корректны", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" питкетчик Александр.

Активист приехал в столицу из Дагестана. Он пояснил, что познакомился с Хазбиевым около года назад в Грозном. "Человека, который стоит за правду, видно по его делам. Магомед Хазбиев содержится в СИЗО с ущербом для его здоровья. Нам нельзя терять таких людей, и я прошу всех, кто критикует на кухне, что-то обсуждает: хоть раз помогите делом", - сказал молодой человек.

Суд над Хазбиевым начался за три месяца до выборов главы Ингушетии в парламенте республики, которое прошло 9 сентября, регион в третий раз подряд возглавил Юнус-Бека Евкуров.

На сайтах главы Ингушетии, Совета Федерации и Генпрокуратуры России по состоянию на 18:10 мск нет комментариев относительно требования пикетчика.

Напомним, что 3 сентября пикет с требованием освободить Хазбиева провели мать и младшая сестра оппозиционера. Они вышли с плакатами к зданию Магасского суда.

С подробностями об уголовном преследовании Хазбиева можно ознакомиться в справочном материале "Кавказского узла" "Из оппозиции до застенок СИЗО – путь опального Магомеда Хазбиева". Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Персоналии" также сожержатся биографии Магомеда Хазбиева и Юнус-Бека Евкурова.