Участковый и лингвист дали показания в пользу Хазбиева

11 сентября 2018, 01:45

Бывший участковый Ахмет Илиев подтвердил на суде по делу ингушского оппозиционера Магомеда Хазбиева заявление защиты о подлогах в материале дела, а лингвист Елена Новожилова указала на недостатки положенной в основу обвинения психолинвистической экспертизы.

Как информировал "Кавказский узел", 6 сентября суд отклонил ходатайство защиты Хазбиева об изменении ему меры пресечения и продлил срок содержания под стражей на два месяца. Также стало известно, что подсудимый заболел пневмонией. Хазбиев и его защита требовали, чтобы суд обеспечил явку на заседание потерпевшего по делу - главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. 10 сентября Хазбиев обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на бесчеловечное обращение и необоснованную изоляцию.

Хазбиев был арестован в январе по подозрению в незаконном хранении оружия. Впоследствии прокуратура изучила размещенные в Интернете видеоролики, в которых Хазбиев "в довольно резкой форме" критикует действия республиканских силовиков и чиновников, и оппозиционер был обвинен в оскорблении представителя власти. Кроме того, ему предъявлено обвинение в экстремизме. Хазбиев отказался признать вину и указал на политическую подоплеку дела.

На заседании суда по делу Магомеда Хазбиева 10 сентября были опрошены два свидетеля защиты. Один из них - бывший участковый Ахмет Илиев, который, согласно материалам дела, дал Хазбиеву отрицательную характеристику, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Защита Хазбиева вызвала Илиева в суд, заявив о подлоге характеристики. Сам Илиев в суде подтвердил это заявление защиты, сообщив, что никогда не составлял характеристики на Хазбиева.

«Я работаю в следственном комитете следователем с апреля 2016 года, до этого работал участковым. Я никогда, ни будучи в должности участкового, ни будучи в должности следователя, не составлял характеристику на Магомеда Хазбиева», - заявил свидетель в ответ на вопросы адвоката Хеди Ибриевой.

Характеристика, автором которой был назван участковый Илиев, была "особо" отмечена стороной обвинения, заметил ранее представитель правозащитной организации "Машр" Исмаил Нальгиев. "Человек, занимающийся дестабилизацией обстановки в республике", - кажется, это было самым мягким словосочетанием", - обратил внимание правозащитник.

В ходе заседания Илиеву предъявили этот документ и бывший участковый заявил, что не имеет к нему отношения. «Подпись не моя, и я не знаю, кто составлял эту характеристику», - заявил он.

Вторым свидетелем защиты, выступившим в суде, была лингвист Елена Новожилова. Отвечая на вопросы адвоката Андрея Сабинина, гособвинителя и судьи, она указала на изъяны и недочеты психолингвистической экспертизы, на выводах которой построено обвинение Хазбиева в экстремизме. Свидетель, в частности, отметила ограниченные возможности исследования при переводе с другого языка и недопустимую для экспертного заключения ссылку на ненаучное направление в психологии.

Адвокат Хеди Ибриева после перерыва озвучила некоторые материалы дела Хазбиева, с которыми, по ее словам, подсудимого и защиту ознакомили спустя три года. «В деле есть признаки фальсификации уголовного дела», - заявила Ибриева, напомнив о характеристике и показаниях Ахмета Илиева.

Адвокат также отметила имеющиеся в материалах дела сообщения об ознакомлении потерпевшего Юнус-Бека Евкурова с результатами баллистической экспертизы, не касающейся дела об оскорблении представителя власти. Евкуров не фигурирует в том деле, к которому относилась эта экспертиза, подчеркнула Ибриева.

Судебный процесс по делу Хазбиева начался в июне, за три месяца до состоявшихся 9 сентября выборов главы Ингушетии. Обвинение в оскорблении главы Ингушетии связано с опубликованными в 2015 году на YouTube видеоинтервью Хазбиева. На видео Магомед Хазбиев упоминает главу Ингушетии, сравнивая его с животным и называя его "врагом Божьим". Кроме того, активист намеренно коверкает имя Евкурова, используя уничижительные слова. Фрагменты речи Хазбиева перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Обвинение в оскорблении представителя власти (статья 319 УК РФ) не окажет существенного влияния на итоговый приговор Хазбиеву, отметил адвокат оппозиционера Андрей Сабинин.

«В силу истечения сроков давности эта статья не может оказать какого-то существенного влияния на приговор, тем более, что она не предполагает тюремного заключения», - сказал Сабинин корреспонденту "Кавказского узла".

Следущее заседание по делу Хазбиева начнется в 14.00 мск 17 сентября.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Персоналии" можно ознакомиться с биографиями Магомеда Хазбиева и Юнус-Бека Евкурова. Подробная информация об уголовном преследовании Хазбиева содержится в справочном материале "Кавказского узла" "Из оппозиции до застенок СИЗО – путь опального Магомеда Хазбиева".