Заседание по делу Магомеда Хазбиева завершилось пикетом в его защиту

04 сентября 2018, 05:10

Мать и младшая сестра ингушского оппозиционера Магомеда Хазбиева провели пикет и призвали освободить его. Сам Хазбиев в суде потребовал, чтобы на допрос привели главного потерпевшего по делу - главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

Как писал "Кавказский узел", утром в начале заседания стало известно, что Магомед Хазбиев заболел пневмонией.

Младшая сестра и мать Хазбиева провели пикет напротив здания Магасского суда по улице Московской, развернув плакаты с надписями «Свободу Магомеду Хазбиеву» и «Нет политическим репрессиям в отношении Магомеда Хазбиева».

Магомеда Хазбиева арестовали в январе по подозрению в незаконном хранении оружия. Впоследствии прокуратура изучила размещенные в Интернете видеоролики, в которых Хазбиев "в довольно резкой форме" высказывается о действиях республиканских силовиков и чиновников, и ему было предъявлено обвинение в оскорблении представителя власти. Сам Хазбиев заявил о своей невиновности и политической подоплеке дела.

Перед началом заседания 3 сентября Магомед Хазбиев сообщил, что кто-то распространяет слухи о том, что его отпустили на похороны отца, передает корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

«Все знают, что это неправда, и меня не отпустили на похороны. Однако кто-то распространяет слухи и в Интернете фотографии, где я на похоронах несколько лет назад у одного соратника. И эту фотографию мои недоброжелатели выдают, как будто бы это я на похоронах отца. Это ложь», - сказал Хазбиев.

В июле у Магомеда Хазбиева умер отец. Защита попросила отпустить его под домашний арест в связи с похоронами отца, однако судья отказался, сославшись на то, что подсудимый может скрыться.

Суд начался с опозданием, хотя обвинитель и защитники явились в назначенное время.

На заседании была показана видеосъемки обыска у Хазбиевых в 2015 году. На ней запечатлены фрагменты осмотра кладовой, автомобилей во дворе, навеса и комнаты, где на кровати поверх покрывала лежат пистолет и предметы, похожие на самодельное взрывное устройство (СВУ).

На кадрах видеозаписи видны бывшие сотрудники ингушского центра "Э" Андрей Безносюк и Магомед Беков.

Бывшие сотрудники ингушского Центра противодействия экстремизму Магомед Беков и Андрей Безносюк 27 июля были признаны судом виновными по делу об убийстве, вымогательстве и превышении должностных полномочий с применением насилия к задержанным. На заседании по делу Хазбиева, где они проходят свидетелями, Безносюк и Беков пожаловались на плохую память и не смогли ответить, какое отношение Центр по борьбе с экстремизмом имел к расследованию дела об угоне автомобиля, по которому велся обыск. При этом Андрей Безносюк подтвердил слова Хазбиева, что первыми в дом зашли сотрудники силовых структур, и только позднее зашли понятые.

Помимо них, на видео видны люди в масках, родные Хазбиева и много гражданских.

Видео вызвало насмешливые реплики присутствующих в зале. В частности, многие отметили, что на видео показаны разные автомобили. "Как машина может быть сзади черной, а впереди - белой?" - задались вопросом присутствующие.

«Каждой банде приходит конец, каждому беззаконнику приходит конец» - прокомментировал Магомед Хазбиев момент на видео, где его отец Хамзат Хазбиев препирается с Магомедом Бековым.

На видео видно, как Хамзат Хазбиев громко говорит Бекову, что все время стоял рядом и не видел никакого пистолета. "Ты видел? Мы же рядом с тобой стояли", - спрашивает Хазбиев у Бекова. Беков что-то сбивчиво отвечает по-ингушски, после чего говорит: "Обыск закончен. Восемнадцать ноль-ноль".

После просмотра видеозаписи судья предложил участникам процесса озвучить имеющиеся вопросы.

Адвокат Хеда Ибриева прокомментировала просмотренное видео.

«Производство обыска в жилище, как было заявлено в разрешении на обыск, но кладовая и автомобиль разве подпадают под категорию жилища? Кроме того, обратим внимание на понятых, которые отказываются подписывать протокол, так как они не видели факт обнаружения оружия на кровати. Безносюк на видео путем уговоров пытается склонить понятых подписать протокол обыска», - сказала адвокат.

Гособвинитель отказался комментировать это замечание адвоката, при этом Хазбиев громко произнес: «Решение уже принято».

Судья заявил, что 11 сентября истекает срок меры пресечения Хазбиеву.

Хеда Ибриева также заявила ходатайство на истребование медицинской карты Хазбиева, на что судья ответил, что суд не обладает должной компетенцией на медицинское освидетельствование, и есть установленный законом порядок для этого.

Адвокат Андрей Сабинин прокомментировал интервью Юнус-Бека Евкурова, данное им 29 августа газете "Ингушетия".

"Тот же Магомед Хазбиев. Становятся и говорят: "Мы предлагаем его главой республики". Они что, оскорбить народ тем самым хотели? С таким же успехом можно предложить какого-то террориста, который сидит сейчас в тюрьме. В чем разница? Там террорист, здесь преступник", - сказал Евкуров в интервью.

Отметим, что выборы главы Ингушетии назначены на 9 сентября. В числе претендентов - действующий глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, зампред комитета Народного собрания республики по здравоохранению и социальной политике Ильяс Богатырев и депутат городского совета Назрани Урусхан Евлоев. В августе две инициативные группы озвучили просьбу к Владимиру Путину выдвинуть Хазбиева кандидатом на пост главы региона. По мнению опрошенных «Кавказским узлом» активистов и политологов, общественные инициативы и процесс Хазбиева не отразились на перспективах переизбрания нынешнего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

"Это, наверное, я из Ростова пригнал машину и поставил у него во дворе в Назрани? Я, а не Хазбиев, попал в объектив камер видеонаблюдения, откручивая номера с угнанной машины", - также заявил глава республики.

"Евкуров дал интервью газете «Ингушетия», в котором назвал моего подзащитного «преступником». Таким образом потерпевший нарушает презумпцию невиновности", - сказал Сабинин.

Магомед Хазбиев также заявил ходатайство о приводе потерпевшего в суд.

«Когда надо, то прокуратура быстро находит. То он с молодежью в ДК встречается, то с какими-то представителями. Никуда он не выезжал, это неуважение к суду. Требую привода Евкурова», - заявил он.

На заседании суда присутствовали руководитель отделения Правозащитного центра "Мемориал" в Ингушетии Тимур Акиев, публицист Руслан Албаков-Мяршхи, общественный деятель, юрист Багаудин Хаутиев, родственники Хазбиева. Представителей Евкурова, а также автоматчиков в масках в зале не было.

Следующее заседание по делу назначено на 14.00 мск 6 сентября.

Защитник имеет право пользоваться услугами переводчика

На заседании 29 августа было просмотрено видеоинтервью Магомеда Хазбиева, данное им на ингушском языке. Заседание прошло в закрытом режиме, так как обвинение усмотрело в нем оскорбления представителей власти. "Русский и чеченский адвокаты так и остались без переводчика. Будем изучать ингушский", - написал адвокат Андрей Сабинин в своем Telegram-канале.

"Согласно части 2 статьи 18 УПК (Уголовно-процессуального кодекса) участникам уголовного судопроизводства, не владеющим или недостаточно владеющим языком, на котором ведется производство по уголовному делу, должно быть разъяснено и обеспечено право делать заявления, давать объяснения и показания, заявлять ходатайства, приносить жалобы, знакомиться с материалами уголовного дела, выступать в суде на родном языке или другом языке, которым они владеют, а также бесплатно пользоваться помощью переводчика в порядке, установленном настоящим Кодексом", - сказал 3 сентября корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Андрей Сабинин.

Он отметил, что защитник имеет право при исследовании доказательств пользоваться услугами переводчика.

"Кроме того, сам подсудимый просил предоставить адвокату переводчика. На что суд предложил ему переводить адвокату самому. Процесс ведется на русском языке, соответственно, должен быть обеспечен равный доступ участников к реализации своих прав. Поэтому я и заявил, что исследование доказательств на ингушском языке нарушает права защитника, и соответственно, право на защиту самого обвиняемого", - сказал адвокат.

При этом Сабинин не исключил, что в интервью Хазбиева, как утверждает обвинение, содержатся оскорбления.

Заслуженный учитель Ингушетии, филолог и переводчик Султан Мерешков, который недавно выпустил ингушско-русский словарь юридических и нормативно-правовых терминов, сказал корреспонденту "Кавказского узла", что "большинство основных терминов правовой сферы (в Ингушетии) выражаются русскими словами, терминами впрямую заимствованными в неизменном виде: конституция, республика, закон и прочие".

"Например, «Галгай республика конституция» (переводится как) «Конституция Республики Ингушетия» и тому подобное», - сказал он.

Однако, по его словам, есть и термины, которые имеют сугубо ингушскую лексему.

«К примеру, слово «задержание» по-ингушски «чувволор» (мужской род, задержание мужчины) или «чуйолор» (женского рода). Женщин ведь тоже задерживают», - отметил Мерешков.

Он отметил, что именно этот термин и в чеченском, и в ингушском языках звучит одинаково.

Однако Мерешков не исключил, что какие-нибудь юридические термины могут в чеченском и ингушском языках иметь разную словарную основу.

«На бытовом уровне наши народы понимают друг друга. Но, возможно, какая-то часть терминов построена на разных переиначенных словах, различаются в произношении и так далее», - сказал он.

По его словам, и в ингушском, и в чеченском языках нет состоявшейся юридической терминологии.

«Есть отдельные термины адата (свод традиционных обычаев у народов Кавказа - прим. "Кавказского узла"), которые раньше употребляли. Но они не вполне соответствуют реалиям современного российского права. Для того, чтобы перевести некоторые из нормативно-правовых русских терминов, мало перевести слово, требуется разъяснить значение на родном языке. Я так и поступаю, когда перевожу, к примеру, приговоры, постановления об аресте и другие документы на ингушский язык. То есть не одним словом перевожу термин, а даю описательное понимание термина или правового явления», - поведал Мерешков.

Он также рассказал, что идея создать ингушско-русский словарь юридических и нормативно-правовых терминов возникла тогда, когда он работал переводчиком законов с русского на ингушский в Народном собрании Республики Ингушетия. Кроме того, по просьбе адвокатов он занимается переводом на родной язык приговоров и решений судов и других органов для обвиняемых и других участников процессов.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Персоналии" можно ознакомиться с биографиями Магомеда Хазбиева и Юнус-Бека Евкурова.