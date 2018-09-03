Хазбиев заболел пневмонией в СИЗО

03 сентября 2018, 19:19

Ингушский оппозиционер Магомед Хазбиев, присутствовавший сегодня на суде, сообщил, что врачи диагностировали у него пневмонию. Потерпевший Юнус-Бек Евкуров не пришел на заседание, сославшись на занятость.

Как писал "Кавказский узел", Магомеда Хазбиева арестовали в январе по подозрению в незаконном хранении оружия. Впоследствии прокуратура изучила размещенные в Интернете видеоролики, в которых Хазбиев "в довольно резкой форме" высказывается о действиях республиканских силовиков и чиновников, и ему было предъявлено обвинение в оскорблении представителя власти. Сам Хазбиев заявил о своей невиновности и политической подоплеке дела. Заседание суда 29 августа прошло в закрытом режиме, поскольку на нем изучалось видеоинтервью активиста, в котором обвинение и усматривает оскорбления чиновников.

Вечером 1 сентября у Хазбиева поднялась температура и начались боли в легких, к нему в изолятор вызвали скорую помощь, рассказал брат и общественный защитник обвиняемого Мурад Хазбиев. По его словам, врачи диагностировали пневмонию, однако для полной диагностики Хазбиева 3 сентября должны отконвоировать в больницу, сообщил 2 сентября "Дош".

Доставленный сегодня на суд Магомед Хазбиев выглядел бледным. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что его еще не отвозили в больницу.

Сегодняшнее заседание суда было открытым. Судья зачитал письмо от Юнус-Бека Евкурова, в котором глава Ингушетии объяснил свое отсутствие на суде занятостью. Гособвинитель попросил судью огласить показания Евкурова, однако защита выступила против, и суд отклонил это ходатайство, передает корреспондент "Кавказского узла".

Глава Ингушетии проходит по делу Хазбиева в качестве потерпевшего, но заседания суда не посещает. Ранее защита предлагала изъять из предъявленного Хазбиеву обвинения статью об оскорблении представителя власти, если Юнус-Бек Евкуров так и не явится в суд.

В суде была представлена съемка обыска в доме Хазбиевых, на которой запечатлены покойный отец Магомеда Хамзат, а также Магомед Беков и Андрей Безнасюк, ныне отбывающие наказание в тюрьме.

Бывшие сотрудники ингушского Центра противодействия экстремизму Магомед Беков и Андрей Безнасюк 27 июля были признаны судом виновными по делу об убийстве, вымогательстве и превышении должностных полномочий с применением насилия к задержанным.

Судья напомнил, что 11 сентября истекает срок ареста обвиняемого, и назначил начало следующего заседания на 14.00 мск 6 сентября.

Отметим, что на фоне суда над Магомедом Хазбиевым две инициативных группы в Ингушетии озвучили просьбу к Владимиру Путину выдвинуть оппозиционера кандидатом на пост главы региона. Эти предложения скептически оценили пользователи соцсетей. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" активистов и политологов, ни эти инициативы, ни сам по себе суд над Хазбиевым не повлияют на перспективы переизбрания нынешнего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Персоналии" опубликованы биографии Магомеда Хазбиева и Юнус-Бека Евкурова.