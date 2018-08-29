Суд изучил интервью Хазбиева в закрытом режиме

29 августа 2018, 19:06

Заседание суда по делу ингушского оппозиционера Магомеда Хазбиева объявлено закрытым для просмотра видеоинтервью активиста, в котором обвинение усматривает оскорбления представителей власти, пояснил его адвокат.

"Кавказский узел" информировал, что Магомеда Хазбиева арестовали в январе по подозрению в незаконном хранении оружия и оскорблении представителя власти. Позднее следствие сочло ролики с критикой силовиков и чиновников возбуждением вражды и ненависти к социальной группе. Хазбиев вину не признал и заявил о политических мотивах преследования. На заседании 20 августа адвокаты заявили о подлоге в деле. Следующее заседание суда было назначено на 29 августа, однако 23 августа оппозиционера доставили в суд, не уведомив адвокатов о заседании.

Гособвинитель еще на прошлом заседании потребовал закрыть процесс, заявив, что при просмотре видеозаписей Хазбиева будут звучать "оскорбления, унижающие достоинства личности". Сегодняшнее заседание прошло в закрытом режиме, сообщил адвокат Хазбиева Андрей Сабинин корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее защита предложила отказаться от обвинения в оскорблении представителя власти, если признанный потерпевшим глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров не явится в суд. Суд по делу Хазбиева проводится в преддверии выборов главы Ингушетии, намеченных на 9 сентября. По мнению опрошенных активистов и политологов, общественные инициативы и процесс Хазбиева не отразятся на перспективах переизбрания нынешнего главы Ингушетии.

"Магасский районный суд на прошлом заседании закрыл судебный процесс по делу Магомеда Хазбиева для просмотра видеозаписей с интервью оппозиционера. Тем самым удовлетворено ходатайство государственного обвинителя со ссылкой на возможность разглашения сведений, унижающих честь и достоинство участников процесса. Публику не пустили, что не мешает присутствию спецназовцев и сотрудников ФСИН. Русский и чеченский адвокаты так и остались без переводчика. Будем изучать ингушский", - написал сегодня Андрей Сабинин в своем Telegram-канале.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Персоналии" можно ознакомиться с биографиями Магомеда Хазбиева и Юнус-Бека Евкурова.