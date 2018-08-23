Суд над Хазбиевым начался без адвокатов

23 августа 2018, 17:11

Ингушский оппозиционер Магомед Хазбиев был доставлен сегодня в суд, несмотря на отсутствие в зале представителей защиты. Заседание было запланировано на другой день, рассказал адвокат Андрей Сабинин.

"Кавказский узел" информировал, что Магомеда Хазбиева арестовали 11 января по подозрению в незаконном хранении оружия и оскорблении представителя власти. Позднее следствие сочло ролики с критикой силовиков и чиновников возбуждением вражды и ненависти к социальной группе. По данным защиты, Хазбиев вину не признал и связал уголовное преследование со своей общественно-политической деятельностью.

На заседании 13 августа адвокат оппозиционера Магомеда Хазбиева предложил прокурору отказаться от обвинения по статье об оскорблении представителя власти, если потерпевший Юнус-Бек Евкуров снова не явится на суд. На заседании 20 августа адвокаты заявили о подлоге в деле. Следующее заседание суда было назначено на 29 августа.

Магомеда Хазбиева сегодня доставили в Магасский районный суд, не предупредив защиту, сообщил корреспондент "Кавказского узла", присутствующий на заседании, которое началось в 15.40 мск.

Адвокат Андрей Сабинин заявил, что ничего не знает о сегодняшнем заседании. "Я ни о каком суде на сегодня ничего не знаю. Заседание суда было назначено на 29 августа", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла". Второй адвокат Магомеда Хазбиева Хеда Ибриева оказалась недоступна для комментариев.

О заседании не были извещены и братья оппозиционера, которые сказали корреспонденту "Кавказского узла", что узнали о суде, когда принесли передачу в СИЗО.

По данным на 16.55 мск 23 августа, на сайте Магасского районного суда значится два заседания по уголовным делам в 10.00 и 16.00 мск, но Магомед Хазбиев подсудимым по ним не проходит. При этом на 15.00 назначено гражданское или административное дело, информация о котором скрыта.

Напомним, что суд по делу Хазбиева проводится в преддверии выборов главы Ингушетии. Сразу две инициативные группы попросили президента России выдвинуть Магомеда Хазбиева кандидатом на пост главы Ингушетии. Эти предложения скептически оценили пользователи соцсетей. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" активистов и политологов, общественные инициативы и процесс Хазбиева не отразятся на перспективах переизбрания нынешнего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

17 августа стало известно, что президент России внес на рассмотрение парламента Ингушетии список кандидатов на пост руководителя региона. В числе претендентов были названы действующий глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, зампред комитета Народного собрания республики по здравоохранению и социальной политике Ильяс Богатырев и депутат городского совета Назрани Урусхан Евлоев. Выборы главы республики намечены на единый день голосования 9 сентября.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Персоналии" можно ознакомиться с биографиями Магомеда Хазбиева и Юнус-Бека Евкурова.