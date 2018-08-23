Магомед Хазбиев переведен в карцер СИЗО

23 августа 2018, 01:25

Оппозиционера Магомеда Хазбиева поместили в карцер, а 25 августа переведут из следственного изолятора в Ингушетии в СИЗО Владикавказа, сообщила сестра активиста.

"Кавказский узел" информировал, что Магомеда Хазбиева арестовали 11 января по подозрению в незаконном хранении оружия и оскорблении представителя власти. Позднее следствие сочло ролики с критикой силовиков и чиновников возбуждением вражды и ненависти к социальной группе. По данным защиты, Хазбиев вину не признал и связал уголовное преследование со своей общественно-политической деятельностью.

На заседании 13 августа адвокат оппозиционера Магомеда Хазбиева предложил прокурору отказаться от обвинения по статье об оскорблении представителя власти, если потерпевший Юнус-Бек Евкуров снова не явится на суд. Защита не исключила, что будет ходатайствовать о принудительном приводе главы Ингушетии.

О помещении Хазбиева в карцер и его планируемом переводе в СИЗО Владикавказа сестра Магомеда Хазбиева Хади сообщила корреспонденту "Кавказского узла".

Основания для помещения оппозиционера в карцер неизвестны. На заседании суда по делу Хазбиева 20 августа суд озвучил представите следствия о переводе Хазбиева в СИЗО Пятигорска.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Персоналии" можно ознакомиться с биографией Магомеда Хазбиева.