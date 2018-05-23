Ингушский оппозиционер Хазбиев обвинен в возбуждении ненависти к чиновникам

23 мая 2018, 10:41

Магомед Хазбиев, обвиняемый в Ингушетии в незаконном хранении оружия и оскорблении представителя власти, размещал в Интернете ролики с резкой критикой силовиков и чиновников, что стало поводом для нового уголовного преследования. Следователи пытаются "хоть в чем-то обвинить" оппозиционера, считает его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", с 11 января Магомед Хазбиев находится под арестом по делу о незаконном хранении оружия и оскорблении представителя власти. 19 апреля Верховный суд Ингушетии признал законным продление ареста Хазбиева до 11 июня.

Хазбиев был взят под стражу после того, как вернулся в Ингушетию из Чечни, где находился под госзащитой. В январе активист пожаловался на "фашистские" условия содержания, а с 12 по 20 марта проводил в СИЗО голодовку, протестуя против условий содержания и отказа от медосвидетельствования. Хазбиева обвиняют по делу об оскорблении Увайса Евкурова – родного брата главы Ингушетии, говорится в материале "Кавказского узла" "Из оппозиции до застенок СИЗО – путь опального Магомеда Хазбиева".

В уголовном деле Магомеда Хазбиева появилось новое обвинение - в возбуждении вражды и ненависти к социальной группе (ст. 282 УК РФ). Это произошло после того, как прокуратура Ингушетии изучила размещенные в Интернете видеоролики, в которых Хазбиев "в довольно резкой форме" высказывается о действиях республиканских силовиков и чиновников, в том числе главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, пишет сегодня "Коммерсант".

Адвокат Магомеда Хазбиева Хеда Ибриева считает, что "следствие пытается хоть в чем-то обвинить" ее подзащитного. По ее мнению, у следователей нет доказательств виновности Хазбиева в хранении оружия и оскорблении представителя власти. "Оппозиционера хотят посадить в отместку за его критику, вот следствие и старается", - цитирует Хеду Ибриеву издание.

Следственный комитет в Назрани возбудил дело по ч.1 ст. 282 УК РФ против Магомеда Хазбиева, сообщила 18 мая со ссылкой на адвокатов оппозиционера Хеду Ибриеву и Андрея Сабинина "Медиазона".

Представители следствия пока не прокомментировали версию защиты. На сайте республиканского управления Следкома с 17 по 23 мая опубликовано одно сообщение о начале следствия по ч. 1 ст. 282 УК РФ. В пресс-релизе, опубликованном 21 мая, имя 38-летнего подозреваемого не называется, но отмечается, что дело возбудил Назрановский следственный отдел.

"По данным следствия, мужчина подготовил и разместил на интернет-сайтах для просмотра неограниченному кругу лиц аудиовидеозапись, содержание которой направлено на возбуждение ненависти и вражды к определенной социальной группе населения", - говорится в сообщении.

По данным "Кавказского узла", Магомед Хазбиев родился в 1979 году, однако "Кавказский узел" не может утверждать, что речь в пресс-релизе СКР идет о Хазбиеве.

Хазбиев выступал с заявлениями о коррупции в республике и о причастности властей к убийству владельца оппозиционного сайта "Ингушетия.ру" Магомеда Евлоева. Он возложил на силовиков ответственность за смерть бывшего замминистра строительства Ингушетии, члена общественного движения "Мехк-Кхел" Султан-Гирея Хашагульгова, расследовавшего финансовые злоупотребления в Ингушетии, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" биографии Магомеда Хазбиева.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".