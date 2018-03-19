Защита сообщила об ухудшении состояния Хазбиева

19 марта 2018, 22:32

Магомед Хазбиев, объявивший 12 марта голодовку в следственном изоляторе, сильно похудел и выглядит больным, но отказывается прекратить акцию протеста, заявила сегодня его адвокат Хеди Ибриева.

Как сообщал "Кавказский узел", ингушский оппозиционер Магомед Хазбиев 12 марта объявил голодовку в карабулакском СИЗО, протестуя против преследования и условий содержания. Председатель ОНК, посетивший Хазбиева в изоляторе 15 марта, рассказал о серьезно пошатнувшемся здоровье арестованного.

Магомед Хазбиев, приехавший в Ингушетию из Чечни, находится под стражей с 11 января по подозрению в незаконном хранении оружия и оскорблении представителя власти. Защита Хазбиева рассказала 25 января, что в СИЗО состояние его здоровья сильно ухудшилось, а сам активист пожаловался на "фашистские" условия содержания.

Адвокат Хазбиева сегодня смогла посетить своего подзащитного в СИЗО и отметила серьезное ухудшение состояния его здоровья. "Последний раз я посещала своего подзащитного 15 марта. За прошедшие четыре дня он похудел еще на два с лишним килограмма, у него вид сильно истощенного, больного человека", - сказала Хеди Ибриева корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Ибриевой, она предлагала оппозиционеру прекратить голодовку, но он ответил отказом. Защита настаивает на проведении медицинского освидетельствования Хазбиева, добавила она, напомнив, что отказ в медосвидетельствовании стал одной из причин для голодовки активиста.

"Согласно статье 21 Конституции России "никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию". Требования нашего подзащитного о проведении медосвидетельствования игнорируются, это жестокое отношение к больному", - заявила Ибриева.

"Кавказский узел" писал, что 13 марта Магасский районный суд отклонил жалобу защиты ингушского оппозиционера Магомеда Хазбиева на отказ от проведения его медицинского освидетельствования в СИЗО. Суд указал, что к жалобе не приложены оригиналы необходимых медицинских документов, хотя имелись нотариально заверенные копии, рассказал адвокат активиста.

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