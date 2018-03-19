19 марта 2018, 22:32

Защита сообщила об ухудшении состояния Хазбиева

Магомед Хазбиев, объявивший 12 марта голодовку в следственном изоляторе, сильно похудел и выглядит больным, но отказывается прекратить акцию протеста, заявила сегодня его адвокат Хеди Ибриева.

Как сообщал "Кавказский узел", ингушский оппозиционер Магомед Хазбиев 12 марта объявил голодовку в карабулакском СИЗО, протестуя против преследования и условий содержания. Председатель ОНК, посетивший Хазбиева в изоляторе 15 марта, рассказал о серьезно пошатнувшемся здоровье арестованного.

Магомед Хазбиев, приехавший в Ингушетию из Чечни, находится под стражей с 11 января по подозрению в незаконном хранении оружия и оскорблении представителя власти. Защита Хазбиева рассказала 25 января, что в СИЗО состояние его здоровья сильно ухудшилось, а сам активист пожаловался на "фашистские" условия содержания

Адвокат Хазбиева сегодня смогла посетить своего подзащитного в СИЗО и отметила серьезное ухудшение состояния его здоровья. "Последний раз я посещала своего подзащитного 15 марта. За прошедшие четыре дня он похудел еще на два с лишним килограмма, у него вид сильно истощенного, больного человека", - сказала Хеди Ибриева корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Ибриевой, она предлагала оппозиционеру прекратить голодовку, но он ответил отказом. Защита настаивает на проведении медицинского освидетельствования Хазбиева, добавила она, напомнив, что отказ в медосвидетельствовании стал одной из причин для голодовки активиста.

"Согласно статье 21 Конституции России "никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию". Требования нашего подзащитного о проведении медосвидетельствования игнорируются, это жестокое отношение к больному", - заявила Ибриева. 

"Кавказский узел" писал, что 13 марта Магасский районный суд отклонил жалобу защиты ингушского оппозиционера Магомеда Хазбиева на отказ от проведения его медицинского освидетельствования в СИЗО. Суд указал, что к жалобе не приложены оригиналы необходимых медицинских документов, хотя имелись нотариально заверенные копии, рассказал адвокат активиста.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Состояние здоровья отца Магомеда Хазбиева ухудшилось после взрыва", "Защита пожаловалась на недопуск в изолятор к Хазбиеву", "Суд в Ингушетии оставил Хазбиева под стражей".

Автор: Татьяна Гантимурова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

20 марта 2018, 00:20

19 марта 2018, 23:52

  • Итоги выборов отменены на избирательном участке в Волгограде 

    Результаты голосования на выборах президента России и региональном референдуме о переводе часов на избирательных участке в Красноармейском районе Волгограда признаны недействительными из-за вброса, сообщили сегодня в региональной избирательной комиссии.

19 марта 2018, 23:23

19 марта 2018, 23:08

  • В дагестанском селении Кумух Путин получил 96,4% голосов

    1454 жителя селения Кумух Лакского района Дагестана проголосовали за Владимира Путина на выборах президента России, еще 60 человек отдали свой голос за Павла Грудинина. Остальные кандидаты в президенты не получили голосов ни в Кумухе, ни на других участках Лакского района, за исключением села Кунды, где шесть человек поддержали Владимира Жириновского. 

19 марта 2018, 22:57

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Справочник

Все справки

Блогосфера

Все посты