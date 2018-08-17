17 августа 2018, 18:35

Путин выдвинул кандидатов на должности глав Дагестана и Ингушетии

Президент России передал на рассмотрение парламентов Дагестана и Ингушетии списки кандидатов на посты руководителей этих регионов. В числе претендентов названы врио Дагестана Владимир Васильев и действующий глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

На рассмотрение Народного собрания Дагестана вынесены кандидатуры временно исполняющего обязанности главы республики Владимира Васильева, а также заместителей председателя Народного собрания Дагестана Камила Давдиева и Махмуда Махмудова.

В Народное собрание Ингушетии российский президент внес кандидатуры действующего главы региона Юнус-Бека Евкурова, зампреда комитета Народного собрания Ингушетии по здравоохранению и социальной политике Ильяса Богатырева и депутата городского совета Назрани Урусхана Евлоева, говорится в сегодняшних сообщениях на официальном сайте президента России.

Выборы глав обеих республик состоятся в единый день голосования 9 сентября, сообщает ТАСС.

В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликованы биографические справки о Владимире Васильеве и Юнус-Беке Евкурове.

Примечание:

"Правозащитник призвал не давить на детей в конфликте властей Ингушетии с муфтиятом", "Муфтият Ингушетии пообещал Минюсту исправить устав в 2019 году", "Евкуров выступил против уголовной ответственности за похищение невест".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

17 августа 2018, 19:02

17 августа 2018, 18:35

17 августа 2018, 18:20

17 августа 2018, 17:37

17 августа 2018, 16:48

  • Власти Чечни рассказали о приеме 10 тысяч чеченских школьников в "Юные кадыровцы"

    Церемония посвящения 520 детей в "юные кадыровцы", состоявшаяся 16 августа, продолжила тренд быстрого роста детско-юношеской организации, ряды которой пополнил примерно каждый четвертый ученик чеченских школ, сообщили в минобразования республики. Глава Чечни Рамзан Кадыров, выступивший на торжественной церемонии, назвал членов организации кадровым резервом местной власти.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости