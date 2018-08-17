Путин выдвинул кандидатов на должности глав Дагестана и Ингушетии

17 августа 2018, 18:35

Президент России передал на рассмотрение парламентов Дагестана и Ингушетии списки кандидатов на посты руководителей этих регионов. В числе претендентов названы врио Дагестана Владимир Васильев и действующий глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

На рассмотрение Народного собрания Дагестана вынесены кандидатуры временно исполняющего обязанности главы республики Владимира Васильева, а также заместителей председателя Народного собрания Дагестана Камила Давдиева и Махмуда Махмудова.

В Народное собрание Ингушетии российский президент внес кандидатуры действующего главы региона Юнус-Бека Евкурова, зампреда комитета Народного собрания Ингушетии по здравоохранению и социальной политике Ильяса Богатырева и депутата городского совета Назрани Урусхана Евлоева, говорится в сегодняшних сообщениях на официальном сайте президента России.

Выборы глав обеих республик состоятся в единый день голосования 9 сентября, сообщает ТАСС.

В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликованы биографические справки о Владимире Васильеве и Юнус-Беке Евкурове.