Правозащитник призвал не давить на детей в конфликте властей Ингушетии с муфтиятом

05 марта 2018, 04:42

Ученики школы чтецов Корана в ингушском селе Долаково, куда с проверкой нагрянули силовики, стали заложниками в конфликте между муфтиятом и властями республики, заявил лидер организации "Машр" Магомед Муцольгов. Сам конфликт раскалывает общество, и вина за него лежит на обеих сторонах, считает правозащитник, обратившийся к Путину с призывом защитить детей от давления.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 марта силовики окружили школу хафизов (чтецов Корана наизусть) в селе Долаково Назрановского района. Сотрудники правоохранительных органов проверяли всю документацию и литературу на арабском языке, сообщил источник в силовых структурах.

Проверке школы предшествовала публичная полемика между главой республики и муфтиятом. 15 февраля глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что принял решение при помощи камер видеонаблюдения, установленных в мечетях, контролировать проповеди. Он объяснил это желанием не допустить "политизации проповеднической деятельности в мечетях". Муфтият республики счел это решение попыткой не допустить критики в адрес чиновников и пригрозил Евкурову шариатским судом.

Проверка школы в Долаково прошла на фоне затяжного конфликта между муфтиятом и властями республики, обратил внимание руководитель правозащитной организации "Машр", блогер "Кавказского узла" Магомед Муцольгов.

"На протяжении уже почти трех лет продолжается конфликт между главой региона Юнус-Беком Евкуровым и муфтием Иссой Хамхоевым. Это личный конфликт двух фигур республиканского масштаба, однако проблема заключается в том, что это отражается на простом населении", - написал Магомед Муцольгов в обращении, адресованном президенту России Владимиру Путину, которое правозащитник опубликовал 4 марта в своем блоге на "Кавказском узле".

24 марта 2016 года Евкуров объявил о роспуске муфтията Ингушетии и его ликвидации как общественной организации. Совет тейпов Ингушетии в тот же день призвал Хамхоева уйти в отставку. 1 марта 2017 года Верховный суд республики приступил к рассмотрению иска Минюста о ликвидации общественной организации "Духовный центр мусульман Ингушетии" в связи с нарушением законодательства о некоммерческих организациях. 15 сентября 2017 года стало известно, что Минюст заключил мировое соглашение с муфтиятом . Однако полностью конфликт улажен не был.

Проводившие обыски в Долаково силовики напугали детей, указывает правозащитник.

"Представители силовых структур, скрывая лица под масками, в полной боевой готовности на бронированной технике окружили школу хафизов (медресе). Во время проведения обыска в медресе никого не впускали и не выпускали. Никаких документов никому не предъявляли. Родители детей, находившихся в оцеплении, пытались поговорить с представителями силовых структур, которые не позволяли им зайти к детям. Ученикам, обучающимся священному писанию, не больше 12 лет. На протяжении двух часов запуганные и не понимавшие всей ситуации дети находились в стрессовой ситуации", - указал Муцольгов.

Подобное отношение к детям недопустимо, считает правозащитник, обращая внимание, что никакой реакции в связи с действиями силовиков от властей Ингушетии не последовало. "Мы так и не услышали возмущения власти, слов о недопустимости такого отношения к детям", - пишет блогер.

Он призвал президента наказать людей, допустивших подобное отношение к детям из Долаковской школы хафизов, а также освободить главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова от занимаемой должности.

Силовики провели в школе акцию устрашения

Муфтият столкнулся с теми проблемами, с которыми сталкивались оппозиция и правозащитники Ингушетии, прокомментировал произошедшее Муцольгов корреспонденту "Кавказского узла".

"Муфтият молчал, когда было давление на оппозицию, правозащитников, несогласных граждан. А сейчас власть оказывает давление на муфтият. Причина, скорее всего, в том, что муфтият намеревался 3 марта провести большое собрание по поводу строительства мечети в столице, и силовики ходили к представителям духовенства и "просили" не ходить на это собрание. В результате власти решили показать силу", - сказал правозащитник.

Власть называет каждое собрание "провокацией", отметил Муцольгов.

"Они угрожают и не позволяют провести какие-либо акции. Они боятся скопления людей. Это показывает, насколько сложная общественно-политическая ситуация в Ингушетии и в целом в регионе", - сказал Магомед Муцольгов.

Противостояние властей и муфтията раскалывает общество, отметил он, добавив, что в конфликте есть вина обеих сторон.

"В этом виноваты две стороны. Муфтий делит верующих мусульман на своих и чужих. Евкуров преследует представителей духовенства и правозащитников. У одного - весь административный ресурс, а у другого – поддержка духовенства. Единственное решение этой проблемы – отставка Евкурова и Хамхоева одновременно. Это может спасти ситуацию. Накал уже очень большой", - добавил Муцольгов.

В школе силовики не нашли ничего незаконного

Визит силовиков напугал детей, подтвердил представитель Духовного центра мусульман, директор школы хафизов в селе Долаково Адам Малороев.

"Две недели назад к нам пришли с проверкой. Проверили документы преподавателей, которые являются таджиками по национальности, но гражданами России. Все было нормально. Уехали, не обнаружив никаких проблем. А уже 1 марта приехали силовики на "Уралах" и с пулеметами, оцепили дом, напугали детей. Не задали никаких вопросов, не объяснили цель их действий... Я так и не понял, что они хотели. Надеюсь больше не придут к нам", - сказал корреспонденту Адам Малороев.

По его словам, местный участковый часто посещает школу и знает, что ничего противозаконного в учебном заведении не происходит.

"Раньше никаких претензий к школе не было. Это первый такой случай. У нас открытая школа. Любой желающий может посетить нас, пообщаться", - отметил директор школы.

"Кавказский узел" не располагает комментариями от представителей властей республики в связи с заявлением правозащитника, а также обстоятельствами проверки школы в селе Долаково.