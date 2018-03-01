Силовики оцепили школу хафизов в ингушском селе

01 марта 2018, 14:59

Правоохранители сегодня заблокировали несколько улиц в селе Долаково Назрановского района, где проходит проверка исламской литературы в школе чтецов Корана.

Проверка документации и исламской литературы начата сегодня в школе хафизов (чтецов Корана наизусть) в селе Долаково, сообщил источник в силовых структурах Ингушетии.

"Оцеплено несколько улиц. Доступ к сельской школе, где готовят знатоков Корана, заблокирован военными машинами "Урал". Силовики проверяют всю документацию и литературу на арабском языке", - сказал он.

По его предположению, мероприятия проводят не местные силовики, информирует "Интерфакс-Юг".

По словам очевидцев, у здания школы собрались родители будущих хафизов и другие жители села, но в здание никого не пускают.

По данным пресс-службы Духовного центра мусульман Ингушетии, в школе обучаются более 40 детей в возрасте 8-12 лет. Учебное заведение, которое курирует муфтият республики, работает несколько лет и уже выпустило около 30 хафизов, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" писал также, что 30 октября 2017 года в Москве прошла научная конференция, организаторы которой анонсировали издание энциклопедического словаря об исламе в Дагестане, Чечне и Ингушетии. Уровень исламской образованности на Кавказе участники конференции признали низким.