Юнус-Бек Евкуров . Фото http://www.ingushetia.ru/news/

16 февраля 2018, 08:04

Муфтий Ингушетии пригрозил Евкурову шариатским судом за попытки контролировать проповеди

Юнус-Бек Евкуров распорядился при помощи видеокамер контролировать проповеди богословов, дабы не допустить "политизации проповеднической деятельности в мечетях Ингушетии". Муфтият республики счел это решение попыткой не допустить критики в адрес чиновников.

Как сообщал "Кавказский узел", Евкуров поручил установить видеокамеры в мечетях в марте 2016 года. Это произошло после взрыва автомобиля возле мечети в муниципальном округе Насыр-Корт в Назрани.

Автомобиль взорвался около мечети в Насыр-Корт  11 марта 2016 года. Были ранены четыре человека. По словам очевидцев, это было покушением на имама Хамзата Чумакова. Священнослужители сочли, что к случившемуся могли привести разногласия Чумакова с прихожанами и осуждение им нападения на журналистов и правозащитников в Ингушетии.

Глава Ингушетии принял решение при помощи камер видеонаблюдения, установленных в мечетях, контролировать проповеди.

"Если в мечети проводятся проповеди, то каждый имам должен строго ссылаться на суру Корана. Для контроля во всех мечетях стоят видеокамеры. Если кто-то говорит, что из-за проповеди в мечети что-то (происходит), мы можем поднять архив и проверить", - цитирует Евкурова 15 февраля РБК.

Глава Ингушетии подчеркнул, что в республике нет имамов, ведущих террористическую идеологию.

Евкуров объяснил, что контроль в мечетях нужен, чтобы не допустить "политизации проповеднической деятельности". По его словам, у власти и религии общая задача - укрепить мир. Добиться этого, по мнению главы Ингушетии, можно, "исключив политику из богословских проповедей". Он поручил местным чиновникам и управлению по делам религии "провести превентивные мероприятия для недопущения политизации проповеднической деятельности".

В правительстве Ингушетии подчеркнули, что речь идет только о мерах, "которые должны способствовать сохранению стабильности и общественного спокойствия". "В Ингушетии есть имамы, слова которых имеют большой вес, поэтому очень важно, чтобы они не увлекались политическими оценками", - сказал сотрудник правительства, слова которого также приводит агентство.

Муфтий Ингушетии пригрозил Евкурову шариатским судом

Решение властей обусловлено желанием оградиться от критики, заявил в ответ глава Духовного управления мусульман Ингушетии Иса Хамхоев.

"Эти попытки он (Евркуров) стал предпринимать еще несколько лет назад, обязав глав муниципальных образований взять под контроль назначение имамов в сельских мечетях", - цитирует Хамхоева "Коммерсант".

Он добавил, что попытка властей не удалась и теперь последовало решение контролировать проповеди.

24 марта 2016 года Евкуров объявил о роспуске муфтията Ингушетии и его ликвидации как общественной организации. Этому заявлению предшествовал конфликт по поводу поддержки отделившихся от сельских общин мечетей, возникший из-за участия Исы Хамхоева в сходе последователей суфизма в Грозном. На сходе прозвучала резкая критика в адрес двух авторитетных религиозных деятелей Ингушетии, Хамзата Чумакова и Исы Цечоева, а по завершении мероприятия была принята резолюция, авторы которой признали ваххабизм террористическим течением. Совет тейпов Ингушетии в тот же день призвал Хамхоева уйти в отставку. 1 марта 2017 года Верховный суд Ингушетии приступил к рассмотрению иска Минюста о ликвидации общественной организации "Духовный центр мусульман Ингушетии" в связи с нарушением законодательства о некоммерческих организациях. 15 сентября 2017 года стало известно, что Минюст заключил мировое соглашение с муфтиятом Ингушетии.

"Никакой политики в проповедях имамов нет и не было, чиновники боятся критики в свой адрес", - заявил муфтий.

Он признал, что многие имамы критикуют местных чиновников за то, что они "равнодушны к нуждам людей, плохо выполняют свои обязанности и занимаются казнокрадством". "Указывать власти на недостатки, говорить о том, что является харамом (греховным) в действиях чиновников, - это долг верующего человека, а тем более богослова", - сказал Хамхоев.

Муфтий заявил, что чиновники не в праве вмешиваться в дела богословов, так как "религия отделена от государства". "А на тех, кто вопреки закону будет пытаться это делать, мы найдем управу", - заявил Хамхоев, отметив, что "в мусульманской практике есть меры воздействия на тех, кто совершает проступки, согласно шариатскому праву".

Примечание:

"Теологи признали низким уровень исламской образованности на Кавказе", "Евкуров выступил против уголовной ответственности за похищение невест", "Бердиев переизбран главой Координационного центра мусульман Северного Кавказа".

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