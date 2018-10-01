Защита Хазбиева потребовала проверить полученную судом из МВД Ингушетии информацию

01 октября 2018, 21:56

Письмо из МВД Ингушетии о работе участкового Илиева, подпись которого стоит на отрицательной характеристике ингушского оппозиционера Магомеда Хазбиева, стало поводом для спора в суде. Защита сочла необходимым запросить приказ об увольнении Илиева, судья предложил провести почерковедческую экспертизу его подписи.

Как писал "Кавказский узел", судебный процесс по делу Хазбиева начался в июне. На последнем заседании 24 сентября московский лингвист Юлия Сафонова подвергла сомнениям корректность психолингвистической экспертизы, выводы которой были положены в основу обвинения.

Оппозиционер Магомед Хазбиев обвинен в оскорблении представителя власти и в экстремизме после размещения в сети видеороликов с критикой действий республиканских силовиков и чиновников. Потерпевшим по делу проходит глава Ингушетии. Хазбиев не признает вину и указывает на политическую подоплеку дела. По его словам, обвинение основано на неверном переводе некоторых слов из его речи.

Сегодня в суде вместо гособвинителя Казаряна присутствовал новый прокурор, как было заявлено, временно вместо постоянного обвинителя по делу. Адвокат Андрей Сабинин выразил сомнения относительно участия этого гособвинителя в деле, так как, по словам защитника, прокурор не успел бы за короткий срок ознакомиться с делом.

«Это дело требует тщательного изучения, в том числе экспертиз. Я предлагаю предоставить прокурору время для тщательного ознакомления с делом. Гособвинитель вряд ли мог изучить дело на выходных», - озвучил свои сомнения суду Сабинин.

Прокурор спросил гособвинителя, сколько ему нужно времени на ознакомление с делом. «Как минимум неделя», - ответил прокурор.

Далее судья заявил, что из МВД поступило письмо по поводу Ахмета Илиева, в котором говорится, что с 26 июня 2013 года по 13 апреля 2016 года он работал участковым.

В связи с этим между участниками судебного процесса возникла небольшая словесная перепалка. Хазбиев заявил, что это попытка оправдать подложный, по его мнению, документ. «Ваша честь, он не говорил о стажировке, он говорил четко и ясно, что он не работал участковым с 8 апреля. Эти ответы они (МВД) штампуют», - заявил Хазбиев.

Судья ответила на это, что графологическая экспертиза могла бы установить истину.

Ранее защита заявила о подлоге в деле Хазбиева. Бывший участковый Ахмет Илиев, который, согласно материалам дела, дал Хазбиеву отрицательную характеристику, сообщил суду, что никогда не составлял характеристики на Хазбиева. Также Илиев отметил, что на документе не его подпись, а на момент составления характеристики уже не работал участковым. Характеристика, автором которой был назван участковый Илиев, была "особо" отмечена стороной обвинения, заметил ранее представитель правозащитной организации "Машр" Исмаил Нальгиев. "Человек, занимающийся дестабилизацией обстановки в республике", - кажется, это было самым мягким словосочетанием", - обратил внимание правозащитник.

Необходимо истребовать копию приказа МВД об увольнении Илиева с должности участкового, заявил Андрей Сабинин. «Считаю, нужно запросить у МВД копию приказа об увольнении, где есть дата увольнения», - отметил он.

«Вы считаете, что в МВД могли ошибиться?» - спросил судья. Эта фраза вызвала возмущение Хазбиева. «Ваша честь, в чем проблема, если человек говорит, что он не писал эту характеристику?» - сказал обвиняемый. «Как вы сами выразились, эти ответы они штампуют, и, чтобы ваше утверждение опровергнуть, надо провести почерковедческую экспертизу», - ответил судья.

Судебный процесс по делу Хазбиева начался за три месяца до состоявшихся 9 сентября выборов главы Ингушетии. Обвинение в оскорблении главы Ингушетии связано с опубликованными в 2015 году на YouTube видеоинтервью Хазбиева. На видео Магомед Хазбиев упоминает главу Ингушетии, сравнивая его с животным и называя его "врагом Божьим". Кроме того, активист намеренно коверкает имя Евкурова, используя уничижительные слова. Фрагменты речи Хазбиева перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Сегодня же в суде Хазбиев заявил отвод адвокату Арчакову, суд внес это в протокол.

Адвокаты Хазбиева Сабинин и Ибриева сообщили суду, что вызваны на судебное заседание 4 октября в Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону по обжалованию приговора по делу о пытках в ингушском ЦПЭ. В связи с этим они попросили перенести дату следующего заседания. Суд назначил следующее заседание на 15.00 мск 8 октября.

На прошлое заседание, которое было назначено на 27 сентября, как сообщил судья, явились вызванные свидетели Малороев и Гантемиров, однако в связи с неявкой адвокатов заседание пришлось отменить.