Хамхоев и Хандогин потребовали оправдательного приговора

05 октября 2018, 02:31

Начальник ингушского Центра "Э" Тимур Хамхоев и его заместитель Сергей Хандогин, осужденные по делу о пытках, заявили при рассмотрении апелляций об оговоре и политических мотивах дела, назвав себя невиновными.

Как писал "Кавказский узел", суд в Нальчике 27 июля вынес приговор по делу семи сотрудников ингушского Центра "Э", обвиненных в убийстве, вымогательстве, превышении должностных полномочий с применением насилия к задержанным и других преступлениях. Приговор обжаловали как защитники сотрудников ЦПЭ, так и потерпевшие, которые сочли приговор слишком мягким. В общей сложности Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону получил 20 апелляционных жалоб.

Начальник ЦПЭ Тимур Хамхоев был приговорен к семи годам колонии, начальник отдела Центра "Э" Андрей Безносюк - к шести годам, заместитель Хамхоева Сергей Хандогин получил три года условно. Самое суровое наказание, десять лет строгого режима, получил оперативник Алихан Беков - единственный, кому предъявлено обвинение в убийстве задержанного Магомеда Далиева. Еще три силовика получили от трех до пяти с половиной лет общего режима. Суммарный срок осужденных оказался почти вдвое меньше, чем просили обвинители - 36,5 года против 70. Подсудимые полностью отвергли все обвинения.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал рассматривать апелляции на приговор сотрудникам ингушского Центра "Э" 4 октября. Заседание суда началось с опозданием на два с половиной часа, еще около часа ушло на настройку видеосвязи и общение адвокатов с подзащитными, сообщил присутствовавший на заседании корреспондент "Кавказского узла".

Лично в зале суда присутствовали 11 адвокатов осужденных, потерпевшие Марем Далиева, Пятимат Юсупова и представитель потерпевших Андрей Сабинин. Трое адвокатов и осужденный условно Сергей Хандогин находились в Нальчикском гарнизонном военном суде, остальные осужденные - в зарешеченном помещении следственного изолятора.

В процессе установления личностей все осужденные особо подчеркивали, что они являются ветеранами боевых действий и участниками контртеррористических операций, но эти обстоятельства не были отражены в приговоре. Тимур Хамхоев добавил, что он имеет орден "За заслуги", врученный главой Ингушетии, Иса Аспиев отметил, что он награжден медалью "За отвагу". Магомед Беков заявил, что у него имеется онкологическое заболевание и "дети-студенты на иждивении".

В начале заседания Тимур Хамхоев в грубых выражениях потребовал отвода адвоката потерпевших Андрея Сабинина. "Сабинин является нанятым иностранным агентом! Неоднократно участвовал в заседаниях, в которых провоцировал всех! [...] Все это ихние сайты оппозиционные, и все предводители эти, Хазбиев, ихний оппозиционер. У меня есть факты, что он гомосексуалист!" - заявил Хамхоев. Судья сделал ему замечание и пригрозил удалением с процесса, пояснив, что отвод представителя потерпевших в принципе невозможен.

При рассмотрении дела о пытках в ЦПЭ пятеро подсудимых, в том числе Тимур Хамхоев, заявили суду, что считают себя жертвами оговора и политических интриг. Хамхоев неоднократно назвал фамилии ингушских оппозиционеров, в частности, Султыгова, Хазбиева и Муцольгова, говоря об их заинтересованности в преследовании силовиков.

Защита сотрудников ЦПЭ потребовала обеспечить явку одного из потерпевших, гражданина Азербайджана Амила Назарова - по информации адвокатов осужденных, Назаров заметил искажение своих показаний в приговоре и выразил сомнения в справедливости приговора одному из силовиков. Ходатайство о повторном вызове Назарова судьи отклонили.

Судьи огласили краткую суть предъявленного Хамхоеву и другим обвинения и назначенные судом в Нальчике сроки, после чего зачитали апелляционные жалобы осужденных и потерпевших. Потерпевшие Марем Далиева и Пятимат Юсупова в своих жалобах заявили о чрезмерно мягком наказании и попросили ужесточить приговор.

Адвокаты Тимура Хамхоева требовали оправдать его, так как приговор, по их мнению, "был основан на недостоверных показаниях, данных в связи с шантажом со стороны должностных лиц". Защита начальника ЦПЭ называла показания потерпевших "опровергаемыми", "противоречивыми" и "недостоверными". Андрей Безносюк в апелляционной жалобе также попросил для себя оправдания "в связи с отсутствием состава преступления". Само дело в жалобе Безносюка названо "сфабрикованным и политически мотивированным".

Алихан Беков, которого суд признал виновным в убийстве задержанного Магомеда Далиева, в апелляции назвал приговор "незаконным и необоснованным", а смерть Далиева "несчастным случаем". Иса Аспиев, Сергей Хандогин, Магомед Беков и Мустафа Цороев также потребовали оправдания, назвав себя непричастными к вмененным им деяниям.

Судьи дали слово осужденным и их защитникам для представления дополнительных доводов. Адвокат Хамхоева Маргарита Хаджиева заявила, что суд в Нальчике "исказил показания свидетелей и обстоятельства дела" при оценке доказательств и не установил должным образом личность потерпевшего Амила Назарова, который в ходе процесса допрашивался дважды. "Суд вообще не дал оценку никаким доказательствам", - заключила Хаджиева.

"Вина Хамхоева не доказана в полном объеме. Он вел активную деятельность на благо республики, боролся с экстремизмом", - заявила второй адвокат Хамхоева Любовь Аушева. Адвокат по назначению Татьяна Кравцова высказалась в поддержку апелляций своих коллег, заявив о недоказанности вины Хамхоева.

Сам Тимур Хамхоев потребовал лишить его диплома, который обвинение сочло поддельным, а также отпустить всех осужденных за время его работы в ЦПЭ боевиков. "Если меня осудили, почему тогда меня диплома не лишили? Тогда лишите меня диплома! Я собирал материалы на членов НВФ, 200 человек за моей подписью посажены, отпустите их тогда! Я хочу, чтобы меня диплома тоже лишили, я буду бороться до конца! Кто-то свои политические вопросы решает [...] Тюрьма меня не исправит", - заявил Хамхоев, посетовав, что его "распиарили оппозиционные сайты". За оскорбления в адрес потерпевших он получил второе замечание от судьи.

Адвокат Хандогина Сергей Гриднев выступил с эмоциональной речью, заявив, что вина его подзащитного в превышении должностных полномочий не доказана. "Все доказательства - это слова [потерпевшей] Далиевой!", - заявил, в частности, Гриднев. Адвокат по назначению Анна Маргарян полностью поддержала апелляцию Хандогина, попросив направить дело на доследование или новое рассмотрение.

Сам Сергей Хандогин повторил довод своего защитника о том, что "все доказательства - это показания Далиевой". "Вину я не признавал, не признаю и не буду признавать", - сказал он.

Адвокат Андрея Безносюка Артур Аракельянц, назначенный судом, попросил отложить заседание для полного ознакомления с делом, пояснив, что он вступил в дело всего несколько дней назад. Коллегия судей согласилась с его ходатайством и объявила перерыв до 10.00 мск 16 октября.

Обвинения в пытках в адрес сотрудников Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) в Ингушетии жертвы издевательств и их родные осмелились озвучить лишь после ареста главных подозреваемых, говорится в материале "Кавказского узла" "Пытки, убийства и шантаж — борьба с экстремизмом в Ингушетии".