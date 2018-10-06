40 страниц с подписями ингушей против соглашения с Чечней размещены в соцсети

06 октября 2018, 15:25

На сегодняшней акции протеста в Магасе активисты собирают подписи под требованием референдума по вопросу о границе. Часть подписных листов опубликованы в Интернете. В числе требований митинга отставка Евкурова, сообщили представители оргкомитета. Акция проходит под флагами России и Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", акция протеста против изменения границы между Чечней и Ингушетией началась 4 октября. Участники митинга требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова, который подписал соглашение с Чечней. Несмотря на холодную погоду, акция протеста идет круглосуточно.

На странице «Общегражданский форум Ингушетии» в Facebook сегодня опубликовано 40 страниц подписных листов под резолюцией митинга от 4 октября. Каждая страница расчерчена на 18 строк. Большая часть из них уже заполнены - на листах бумаги указаны фамилия, имя, отчество человека и его подпись. «Это лишь небольшая часть, собранных подписей. Сбор подписей продолжается и сегодня!» - говорится в сообщении.

Представители оргкомитета митинга Магомед Муцольгов и Барах Чемурзиев сообщили, что продолжают добиваться встречи с полномочным представителем президента России в СКФО Александром Матовниковым.

"Мы не отказываемся от переговоров с полпредом. Требований два - чтобы депутаты приняли решение по границе без давления, и отставка Евкурова. Других требований нет", - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Магомед Муцольгов.

5 октября ингушские активисты встретились с федеральными чиновниками и договорились с ними о том, что силовики не предпримут никаких действий против протестующих в Магасе до начала следующей недели, когда организаторы акции рассчитывают договориться о согласовании митинга. Во встрече, в частности, принимал участие федеральный инспектор по Ингушетии Рашид Ошноков.

Участники митинга хотят добиться отмены решения Народного собрания Ингушетии по соглашению, которое считают незаконным, отметил Барах Чемурзиев. "Мы не против законного определения границ между субъектами Российской Федерации, они должны быть установлены в обязательном порядке. Мы против самой проведенной с нарушениями процедуры. В том, что границы должны быть определены, мы не расходимся с позицией властей", - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Барах Чемурзиев.

Он пояснил, что есть определенная законом процедура подобного мероприятия, которая состоит из пяти пунктов. "Власть из этих пяти пунктов выполнила только два. Процедура, используемая властью, не включает мнение народа. Поэтому народ вышел и требует участия в этом процессе", - подчеркнул Барах Чемурзиев.

Власти Ингушетии заявили, что 17 из 25 депутатов, присутствовавших 4 октября на заседании парламента, проголосовали за ратификацию соглашения об административной границе с Чечней. Однако сами парламентарии, по данным источников, рассказали собравшимся на площади в Магасе, что "за" проголосовали лишь пять депутатов. Попытка организовать повторное голосование 5 октября сорвалась из-за отсутствия кворума.

С утра на месте акции начался митинг, видеотрансляции которого ведут в Интернете ведут несколько активистов. К 10:45 мск в акции принимали участие не менее 3 тысяч человек, пишет со ссылкой на одного из ее участников интернет-газета «Ингушетия».

«Сейчас здесь находятся не только молодые люди, но и женщины, старики. Общественный порядок не нарушается, все спокойно, на центральной площади чисто. Люди сами убирают за собой мусор», — рассказал источник.

На видео с митинга, публикуемых в Facebook, видно, что он проходит с использованием звукоусилительной аппаратуры. В первых рядах на стульях сидят пожилые мужчины. Во время выступлений участников акции обходит молодой человек с подносом и предлагает бутерброды. Некоторые участники акции берут еду. В центре, где проходят выступления, установлены флаги Ингушетии и России, некоторые из участников акции также держат в руках ингушские флаги.

Примечательна история с флагами в Ингушетии, описанная пользователями соцсетей. Один из них сообщил, что сегодня утром в столице республики на одном из строящихся зданий был вывешен баннер и изображением флага Ингушетии.

«Огромный баннер с изображением флага Республики Ингушетия вывесили с утра на одном из строящихся зданий», - говорится в сообществе «inline06» соцсети Instagram, где также размещено соответствующее фото.

Один из комментаторов предложил там же повесить и российский триколор. «Российский повесьте, брат. А то пишут что мы якобы против Путина. Ради народа повесьте», - написал пользователь соцсети под ником zakon_veinaha_. Его поддержал пользователь под ником faker0006@inline06. «Российский обязательно надо, чтобы не было недопониманий», - отметил он.

Спустя какое-то время в Твиттере повилось фото, как молодые люди раскрашивают в российский триколор большое полотно. «А ещё рисуют огромный российский флаг в пару (сказали есть «необходимость»)», - снабдила фото своим комментарием Лиза Фохт на своей странице в этой соцсети.

Она же через 20 минут опубликовала видео, как полотно с триколором на стройке размещается рядом с ингушским флагом. «А вот и церемония водружения российского флага над Магасом!» - прокомментировала видео Лиза Фохт.

Новости о том, как проходит изменение границы между Чечней и Ингушетией, "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".