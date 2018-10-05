Заседание парламента Ингушетии сорвано из-за отсутствия кворума

05 октября 2018, 20:57

Власти Ингушетии оказали давление на депутатов, и повторное голосование о границе с Чечней не состоялось, заявил депутат Сет-Салим Ахильгов.

Как информировал "Кавказский узел", власти Ингушетии заявили, что 17 из 25 депутатов, присутствовавших 4 октября на заседании парламента, проголосовали за ратификацию соглашения об административной границе с Чечней. Однако сами парламентарии, по данным источников, рассказали собравшимся на площади в Магасе, что "за" проголосовали лишь пять депутатов. Сегодня стало известно, что как минимум 11 депутатов объявили, что голосовали против ратификации соглашения об административной границе с Чечней. Ингушские депутаты также объявили о подготовке нового голосования. Власти Ингушетии обвинили протестующих в давлении на депутатов.

Полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), размещены в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней".

Собрать кворум для повторного голосования не удалось, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" депутат Сет-Салим Ахильгов. "Мы планировали внеочередное заседание до конца рабочего дня, чтобы провести новое голосование по вопросу соглашения. Но оно не состоялось. Было всего восемь депутатов", - сказал он.

Депутат уверен, что на его коллег было оказано давление. "Я знаю, что депутатам звонил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и давал указания не участвовать в заседании. Поэтому и многие не пришли, хоть и были уведомлены и даже предварительно согласились прийти на заседание. Мне тоже он звонил с призывом не участвовать в заседании. Но я сказал, что не надо агитировать за то или иное действие, так как мы не маленькие дети и в игры не играем - всего лишь хотим, чтобы наш народ жил свободным и в мире. Я ему сообщил, что мы прекрасно знаем, что делаем", - рассказал Ахильгов.

Депутат заявил, что завтра, 6 октября, будет предпринята еще одна попытка собрать депутатов. "На митинге от 7 до 13 тысяч человек. Мы сегодня дважды ходили к ним и отчитывались о нашей работе за сегодняшний день. Завтра мы снова пойдем к ним, обратимся с просьбой повлиять на депутатов, чтобы те пришли на заседание. Законными путями. Для кворума нам нужно присутствие 16 депутатов", - сообщил депутат.

Он отметил, что заседания парламента обычно проходят четыре раза в неделю.

По словам Сет-Салима Ахильгова, акция протеста в Магасе проходит мирно. "Задержаний и инцидентов не было сегодня. Но, несмотря на это, из Нальчика и Ставрополя прибыло несколько автобусов ОМОНа. Но наши местные омоновцы их предупредили, что они не имеют право подходить к месту митинга слишком близко и должны быть на расстоянии от площади. Вот они и стоят далеко от митингующих, чтобы не было недоразумений", - отметил Ахильгов.

В оцеплении на площади Алания в Магасе стоят только местные силовики, сообщили ранее активисты. Они рассказали, что приехавших из других регионов бойцов Росгвардии отправили обратно во избежание применения силы.

Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". "Кавказский узел" также ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".