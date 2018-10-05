Власти Ингушетии обвинили протестующих в давлении на депутатов

05 октября 2018, 17:04

Организаторы акции протеста в Магасе требуют от депутатов Народного собрания Ингушетии заявлений о голосовании против соглашения об установлении административной границы с Чечней, заявил сегодня помощник главы республики Артём Перехрист.

Как писал "Кавказский узел", власти Ингушетии сообщили, что 17 из 25 депутатов, присутствовавших 4 октября на заседании парламента, проголосовали за ратификацию соглашения об административной границе с Чечней. В тот же день глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на фоне массовой акции протеста в Магасе подписал закон об установлении административной границы.

Сами парламентарии, по данным источников, рассказали собравшимся на площади в Магасе, что на заседании присутствовали 24 депутата, из которых только пятеро проголосовали "за", 15 - "против", еще четверо испортили бюллетени. Сегодня стало известно, что как минимум 11 депутатов объявили, что голосовали против ратификации соглашения об административной границе с Чечней. Ингушские депутаты также объявили о подготовке нового голосования.

"Организаторы требуют, чтобы к ним вышли все депутаты. На депутатов они оказывали давление еще за неделю до голосования. Предлагали любые деньги за то, чтобы депутаты полномочия сложили, через семьи их пугали, через родственников", - цитирует Перехриста РИА "Новости".

По его словам, сейчас на парламентариев также оказывается давление. "На них давление оказывают — подпишитесь, что вы не голосовали", - подчеркнул он.

Напомним, что 4 октября глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров обратился к жителям республики и подчеркнул, что Ингушетия и Чечня "не передавали, не отдавали, не уступали ни одного сантиметра земли друг другу". В своем выступлении Евкуров также указал, что часть протестующих обвиняла депутатов парламента Ингушетии, поддержавших соглашение, в предательстве, назвав при этом предателями самих противников передела границы. "Отдельно обращаюсь к тем, кто прибыл и организовал митинг в Магасе и не хочет расходиться. Как я увидел организаторов, то понял, чего они добиваются, это и так понятно [...] им дела нет до границы, им нет дела до взаимоотношений между нашими народами", - заявил Евкуров.

На "Кавказском узле" размещена справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней". Полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), размещены на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".

