Активисты рассказали об отъезде из Магаса неместных силовиков

05 октября 2018, 17:42

В оцеплении на площади Алания в Магасе стоят только местные силовики, приехавших из других регионов бойцов Росгвардии отправили обратно во избежание применения силы, сообщили активисты.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 октября участники стихийного митинга в Магасе приняли резолюцию о том, что вопрос границы республики необходимо вынести на референдум, а Юнус-Бек Евкуров должен уйти в отставку. В ответ Евкуров намекнул на возможность силового разгона протестующих. Стихийная акция протеста в центре Магаса продолжилась и сегодня.

Руководство одного из ведомств пригрозило увольнением сотрудникам, в свободное от госслужбы время посетившим митинг в Магасе, сообщил информированный источник. Аналогичные угрозы, по данным активистов, поступили и силовикам за отказ применить силу к протестующим.

Площадь Алания перекрыта, силовики выстроили кордон вокруг комплекса правительственных зданий, включающего в себя здания администрации главы республики, парламента и дом правительства, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава регионального отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов. По его словам, конфликтов между митингующими и силовиками не возникает. "Силовики ведут себя спокойно, люди проявляют уважение, терпимость и заботу друг о друге", - сказал Муцольгов.

По его словам, на месте событий работают сотрудники МВД, которые находятся в Ингушетии постоянно – силовиков из других регионов России среди них нет. При этом Муцольгов отметил, что подавляющее большинство полицейских в Ингушетии – прикомандированные сотрудники, которые "здесь проживают временно, семьи не перевозят, недвижимости не имеют, а после окончания рабочего контракта уезжают домой". Силовики стоят в масках, а демонстранты не спрашивают полицейских, откуда они родом, добавил Муцольгов.

Все бойцы Росгвардии, которые также присутствуют на месте, - сотрудники местного управления ведомства, сообщил Муцольгов. "Ранее была информация, что были стянуты бойцы Росгвардии из других регионов, но сюда их не пустили. Их силы не понадобились. Здесь их не видно", - рассказал Муцольгов.

"Все стоящие в оцеплении силовики – ингушской национальности", - заверил корреспондента "Кавказского узла" член Совета молодежных организаций Ингушетии Хасан Кациев.

Информацию о том, что среди силовиков нет приезжих, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" лидер организации "Выбор Ингушетии" Исмаил Нальгиев. Бойцы Росгвардии, стянутые в Ингушетию из других регионов, высланы обратно, сказал он. "Наши росгвардейцы попросили тех уехать и предупредили, что в случае применения насилия к населению Ингушетии они применят насилие в отношении приехавших", - утверждает Нальгиев.

По его словам, в регион приехал заместитель министра МВД России, который держит постоянный контакт с начальниками силовых отделений. "МВД заинтересовано в том, чтобы не было кровопролития", - подчеркнул глава "Выбора Ингушетии".

Полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией, подписанный 24 сентября Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), содержатся в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле".

Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".