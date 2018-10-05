Источники сообщили об угрозах увольнения чиновников и силовиков в Ингушетии

05 октября 2018, 15:35

Руководство одного из ведомств пригрозило увольнением сотрудникам, в свободное от госслужбы время посетившим митинг в Магасе, сообщил информированный источник. Аналогичные угрозы, по данным активистов, поступили и силовикам за отказ применить силу к протестующим.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября участники стихийного митинга в Магасе приняли резолюцию о том, что вопрос границы республики необходимо вынести на референдум, а Юнус-Бек Евкуров должен уйти в отставку. В ответ Евкуров намекнул на возможность силового разгона протестующих. Стихийная акция протеста в центре Магаса продолжилась сегодня.

Руководитель одного из ведомств Ингушетии пригрозил наказанием подчиненным, которые 4 октября приняли участие в митинге, сообщил сегодня информированный источник.

"Несколько ребят пришли на работу в 9 утра без опоздания, приняв участие в митинге в Магасе. Глава ведомства провел с ними разъяснительную беседу о недопустимости участия в подобных акциях, несмотря на то, что госслужащие присутствовали на площади после рабочего дня. Руководитель пригрозил подчиненным наказанием за такое поведение вплоть до увольнения", - приводит его слова "Интерфакс", не уточнив название ведомства.

В Ингушетии также распространилась информация, что от правоохранителей, отказавшихся 4 октября применять силу к собравшимся на площади, требуют подать рапорты об увольнении, сообщил сегодня на своей странице в Facebook глава местного отделения "Яблока" Руслан Муцольгов.

4 октября попытка главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова поговорить с митингующими закончилась неудачей. При появлении Евкурова в его сторону полетели бутылки с водой, и силовики по приказу офицера начали стрелять в воздух, рассказал блогер "Кавказского узла", руководитель Правозащитной организации "МАШР" Магомед Муцольгов.

"В свою очередь собравшиеся готовы оказать поддержку проявившим единство с народом [силовикам]. Мой брат, руководитель Правозащитной организации «МАШР» Магомед Муцольгов заявил, что вот уже на протяжении полутора десятка лет он и его единомышленники оказывают бесплатную правовую помощь населению, и если вдруг сотрудников [силовой структуры] уволят, то он готов оказать юридическую помощь и им", - написал Руслан Муцольгов.

"Кавказский узел" пока не располагает подтверждением информации об угрозах увольнений из других достоверных источников.

Полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), размещены на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

На "Кавказском узле" размещена справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".