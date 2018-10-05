Тысячи протестующих провели намаз в Магасе

05 октября 2018, 12:47

Жители Ингушетии откликнулись на призыв прийти сегодня в центр Магаса на пятничную молитву. Число людей на площади увеличивается и после начала намаза.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром в центре Магаса продолжилась стихийная акция протеста против обмена территориями с Чечней. О столкновениях с силовиками активисты не сообщали.

Участники акции против изменения границы Чечни и Ингушетии объявили бессрочный протест и решили переночевать на площади перед парламентом в Магасе.

Видеотрансляцию пятничного намаза, который начался в 12.00 мск на площади в Магасе, опубликовала на своей странице в Facebook журналист "Алиф.ТВ" Изабелла Евлоева. На видеозаписи видно, что на площади собрались тысячи людей. "Вся площадь заполнена... Люди еще подходят", - прокомментировала на видео автор ролика.

Согласно видеотрансляции, люди заняли проезжую часть от Башни Согласия до ресторана "Жемчужина". По данным сервиса "Яндекс.Карты", расстояние между этими точками составляет около 470 метров.

"Народ идет и идет на митинг. Очень много людей. Но основная масса подтянется к обеду", - отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Ingushetia_2018.

По словам источника в религиозных кругах Ингушетии, на пятничную молитву в Магасе собирались от четырех до восьми тысяч человек. При этом источник подчеркнул, что акция носит исключительно мирный характер. "Все органы власти оповещены о предстоящей молитве, ситуация полностью контролируется. Акция будет мирной и носит традиционный характер для пятничного намаза", - приводит его слова "Интерфакс-Юг".

Фото людей, готовившихся к пятничной молитве, опубликовала на своей странице в Facebook Зарифа Саутиева. На них видны молодые люди и женщины, стоящие на улице, а также пожилые люди, сидящие на скамейках.

Полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), опубликованы в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле".

Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".