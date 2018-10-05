Сотрудники силовых структур во время протестов в Ингушетии. Магас, 4 октября 2018 года. Фото: Умар Йовлой для "Кавказского узла"

05 октября 2018, 11:17

Акция протеста в Магасе продолжилась вопреки непогоде

Утром 5 октября стихийная акция протеста против обмена территориями с Чечней продолжилась в центре столицы Ингушетии несмотря на дождливую погоду. На кадрах прямых трансляций с места митинга видны сотни людей, которые слушали выступления организаторов митинга. О столкновениях с силовиками активисты не сообщают.

Как информировал "Кавказский узел", вечером 4 октября глава Ингушетии подписал республиканский закон об установлении административной границы с Чечней. Вопрос границы необходимо вынести на референдум, а Юнус-Бек Евкуров должен уйти в отставку, говорится в резолюции, принятой протестующими. В ответ Евкуров намекнул на возможность силового разгона протестующих.

 Участники акции против изменения границы Чечни и Ингушетии объявили бессрочный протест и решили переночевать на площади перед парламентом в Магасе. 

"Около тысячи человек провели ночь в Магасе у комплекса правительственных зданий.... Около половины из них так и не покинули площади. Среди тех, кто остался там несмотря ни на дождь, ни на холод, были не только молодые люди, но и старики, а также и женщины", - сообщил блогер "Кавказского узла" и глава ингушской правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов. 

"С самого раннего утра люди вновь стали собираться и количество участников бессрочной акции, сегодня вновь исчисляется тысячами", - говорится в опубликованном в 10.11 посте Муцольгова "Магас, утро второго дня (фото)".

"Коротко за ночь по ситуации в Магасе. Шел дождь и люди укрылись в новостройке...Дождь утих и люди вышли на улицу", - сообщил о бытовых обстоятельствах протестующих Telegram-канал "Ангушт" в 07.43.

На кадрах прямой трансляции с места событий, которую ведет в Facebook сотрудник регионального отделения организации "Опора России" Ахмед Бузуртанов, были видны сотни людей, образовавшие полукруг, в центре которого выступали на ингушском языке организаторы митинга и депутаты, голосовавшие против закона о новой границе Ингушетии.

Полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), опубликованы в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле".

Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". 

Примечание:

"Ингушская община Москвы отказалась от автопробега в Магас", "Жители Магаса помогли митингующим продуктами и вещами", "Депутат рассказал протестующим в Магасе о порче бюллетеней".

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05 октября 2018, 12:16

05 октября 2018, 11:17

  • Акция протеста в Магасе продолжилась вопреки непогоде

    Утром 5 октября стихийная акция протеста против обмена территориями с Чечней продолжилась в центре столицы Ингушетии несмотря на дождливую погоду. На кадрах прямых трансляций с места митинга видны сотни людей, которые слушали выступления организаторов митинга. О столкновениях с силовиками активисты не сообщают.

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