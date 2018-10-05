Евкуров посоветовал увести с площади в Магасе стариков и детей

05 октября 2018, 00:10

Ингушетия и Чечня "не передавали, не отдавали, не уступали ни одного сантиметра земли" друг другу, заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров после подписания закона о границе. Он призвал участников акции в Магасе разойтись по домам, намекнув на возможность силового разгона протестующих.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 4 октября глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на фоне массовой акции протеста в Магасе подписал республиканский закон об установлении административной границы. Вопрос о границе между Чечней и Ингушетией необходимо вынести на референдум, а Юнус-Бек Евкуров должен уйти в отставку, говорится в резолюции, принятой участниками митинга.

По данным пресс-службы главы Ингушетии, на заседании 4 октября 17 из 25 депутатов проголосовали за ратификацию соглашения, подписанного Кадыровым и Евкуровым 26 сентября. По словам самих парламентариев, на заседании присутствовали 24 депутата, из которых только пятеро проголосовали "за", 15 - "против", еще четверо испортили бюллетени и анонсировали новое голосование за изменение границ Ингушетии. Позже депутаты повторно вышли к протестующим. При этом попытка диалога вышедшего к участникам митинга в Магасе главы республики Юнус-Бека Евкурова с активистами завершилась стрельбой силовиков в воздух.

Подписание соглашения о границе и республиканских законов позволит Ингушетии и Чечне "избежать кризисов в будущем", заявил Юнус-Бек Евкуров после подписания закона о границе с Чечней. Видеообращение Евкурова к народу Ингушетии опубликовала НТРК "Ингушетия" в Instagram.

"Мы, прежде чем принимать решение, посмотрели на 26-летнюю историю и поняли, что отсутствие границы приводит к постоянным эскалациям. Посмотрели вперед и поняли, что будет еще хуже. [...] Через некоторое короткое время и чеченцы и ингуши поймут как мы были правы", - заявил глава республики.

Описывая смысл соглашения, Евкуров заявил, что передача земли в каком-либо виде не имела места. "Ни одного сантиметра или метра земли друг другу мы не передавали, не отдавали, не уступали. Мы пошли по пути границы, сложившейся в 1990-х годах", - заявил он.

Непосредственно после подписания соглашения было объявлено, что документ предусматривает "обмен нежилыми территориями". "Коррективы мы внесли внизу, на равнинной части, там, где ровно квадрат на квадрат, метр на метр мы уступили друг другу с учетом того, чтобы выровнять границу и один клин выправить", - процитировало 26 сентября Евкурова ТАСС. Днем позже, 27 сентября, источники сообщили об обмене территориями, произведенном ингушскими и чеченскими чиновниками.

Евкуров также затронул в своем обращении вопрос массовых протестов в республике. Он указал, что часть протестующих обвиняла депутатов парламента Ингушетии, поддержавших соглашение, в предательстве, назвав при этом предателями самих противников передела границы.

"Отдельно обращаюсь к тем, кто прибыл и организовал митинг в Магасе и не хочет расходиться. Как я увидел организаторов, то понял, чего они добиваются, это и так понятно [...] им дела нет до границы, им нет дела до взаимоотношений между нашими народами", - заявил Евкуров.

Обращаясь к протестующим в Магасе, Юнус-Бек Евкуров заявил, что создал "комфортные условия", чтобы жители Ингушетии "чувствовали себя в демократическом обществе". "Это не говорит о том, что вы должны так нагло нарушать законы и так позорить нашу республику", - сказал он.

Призывая их прекратить акцию протеста, глава Ингушетии дал понять, что митингующие могут вскоре пожалеть о том, что находились на площади в столице. "Я еще раз призываю всех - разойдитесь по домам. А те, кто дома, - заберите своих детей и своих стариков, в первую очередь. Не говорите завтра, что вы не знали, где они находились. Я очень прошу всех это услышать и понять", - заключил Евкуров.

Подписанный Евкуровым закон по состоянию на 23.59 мск 4 октября не опубликован на российском портале правовой информации. На портале опубликован только аналогичный документ, который ранее подписал глава Чечни Рамзан Кадыров. "Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования", - говорится в документе.

Правозащитник: старейшины убедили силовиков пустить протестующих в Магас

Люди, которые собрались в знак протеста на площади в Магасе, еще утром 4 октября приехали из разных населенных пунктов Ингушетии, среди них много людей преклонного возраста, рассказал ранее руководитель правозащитной организации «Машр» Магомед Муцольгов.

По словам правозащитника, силовики утром не хотели пропускать их в Магас, но старшие из протестующих "вступили в диалог" с правоохранителями и уговорили их пропустить всех собравшихся в столицу. Муцольгов считает, что на фоне передела границы в Ингушетии объединились общественные организации, ранее не находившие общий язык.

«Жаль, что только такие события, угрожающие целостности республики, заставили нас всех смотреть в одну сторону, решать вместе общие для всего народа проблемы», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" писал также, что Конституционный суд Ингушетии официально встал на сторону протестующих. Согласно отзыву на законопроект, парламент республики не имел права рассматривать соглашение о новой границе с Чечней не может быть рассмотрено ингушским парламентом, так как подобные вопросы должны решаться на референдуме.

Полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), опубликованы на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".