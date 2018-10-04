Конституционный суд Ингушетии официально стал на сторону митингующих

04 октября 2018, 16:17

Соглашение о новой границе с Чечней не может быть рассмотрено ингушским парламентом, так как подобные вопросы должны решаться на референдуме, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Конституционного суда Ингушетии.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 сентября главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между двумя республиками. Сегодня, по данным пресс-службы главы Ингушетии, 17 из 25 депутатов, присутствовавших на заседании парламента, проголосовали за ратификацию соглашения об административной границе с Чечней. Заседание прошло на фоне массовой акции протеста в Магасе.

По данным источников, парламентарии на стихийном митинге в Магасе сообщили, что 15 из 24 депутатов парламента Ингушетии проголосовали против ратификации соглашения об административной границе с Чечней. При этом глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в своем сегодняшнем обращении отметил, что парламент большинством голосов принял закон об изменении границы с Чечней, не отреагировав на заявление депутатов о срыве голосования.

"Рассматриваемый законопроект не подлежит рассмотрению Народным собранием Республики Ингушетия. В соответствии со статьей 111 Конституции Республики Ингушетия образование, упразднение административно-территориальных единиц и образований, установление и изменение границ между ними, их наименование и переименование, другие вопросы административно-территориального устройства Республики Ингушетия решаются в соответствии с федеральными законами и законами Республики Ингушетия с учетом мнения населения соответствующей территории", - говорится в отзыве на законопроект, подписанном председателем

Конституционного суда Ингушетия Аюбом Гагиевым.

Согласно отзыву, размещенному сегодня на официальном сайте Конституционного суда Ингушетия, порядок учета мнения населения по указанным вопросам определен в Конституционном законе Республики Ингушетия "О референдуме Республики Ингушетия". "Часть вторая статьи 3 (вопросы, выносимые на референдум Республики Ингушетия) закона предусматривает, что на референдум обязательно выносятся вопросы об изменении статуса, наименования республики, ее разделения или объединения с другими субъектами Российской Федерации, изменения ее территории или границ", - отмечается в документе.

По мнению главы Конституционного суда Ингушетия, данное соглашение может быть утверждено только по результатам референдума.

Отметим, что ранее источник в комиссии по определению границ между Чечней и Ингушетией заявил, что председатель Конституционного суда Ингушетии Аюб Гагиев выступил в защиту позиции жителей Ингушетии, раскритиковавших соглашение, подписанное главами двух республик. В свою очередь источник в парламенте сообщил, что Народное собрание Ингушетии получило отрицательный отзыв Конституционного суда республики на законопроект об изменении административных границ и что это "заключение будет изучено депутатами".

На "Кавказском узле" размещена справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней". Новости о границе между Чечней и Ингушетией размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".