Глава Конституционного суда Ингушетии поддержал противников изменения границ республики

04 октября 2018, 04:37

Позиция жителей Ингушетии, раскритиковавших соглашение о закреплении границы с Чечней, является абсолютно законной и справедливой, считает председатель Конституционного суда Ингушетии Аюб Гагиев. Народное собрание Ингушетии получило отрицательный отзыв Конституционного суда республики на законопроект об изменении административных границ, сообщил "Кавказскому узлу" источник в парламенте.

Как информировал "Кавказский узел", 26 сентября главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между двумя республиками. Жители Ингушетии раскритиковали подписание соглашения и провели несколько акций протеста. 29 сентября Евкуров предупредил пользователей соцсетей о наказании за противоправные высказывания по поводу установления границы с Чечней, а Кадыров 1 октября обвинил жителей Ингушетии в неуважении к своему руководителю и к нему самому, потребовав от противников установления чечено-ингушской границы "не создавать себе проблем".

Соглашение затронуло горно-лесистые территории, на которых нет населенных пунктов, пояснил Евкуров. Согласно документу, Чечня передает Ингушетии земли сельхозназначения в Надтеречном районе, граничащем с Малгобекским районом Ингушетии, а Ингушетия взамен уступает Чечне территорию в приграничном Сунженском районе, рассказал "Кавказскому узлу" представитель чеченского парламента. Полный текст Соглашения, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), размещены в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле".

Член комиссии по определению границ между Чечней и Ингушетией, председатель Конституционного суда Ингушетии Аюб Гагиев выступил в защиту позиции жителей Ингушетии, раскритиковавших соглашение, подписанное главами двух республик.

«Позиция ингушского народа является абсолютно законной и справедливой в этом вопросе. Кто угодно может выступать и говорить ради каких-то благ или должностей - история всех рассудит и осудит. Но нет у них права говорить о том, что мы не правы. Каждый ингуш знает это на подсознательном уровне», - процитировал 3 октября слова Гагиева источник в комиссии по определению границы с Чечней корреспонденту "Кавказского узла".

Источник уточнил, что Гагиев сделал это заявление 2 октября на встрече депутатов парламента Ингушетии с членами комиссии по определению границ с Чеченской Республикой, выступая на этом заседании в качестве члена комиссии.

4 октября Народное собрание Ингушетии, как ожидается, может сразу в трех чтениях рассмотреть законопроект о закреплении административной границы с Чеченской республикой, которая определена подписанным между главами регионов соглашением, рассказал "Кавказскому узлу" источник в парламенте Ингушетии.

«Конституционный суд Ингушетии дал отрицательное заключение на законопроект об изменении административных границ, что без проведения референдума принимать этот законодательный акт нельзя. Это заключение будет изучено депутатами парламента 4 октября во время рассмотрения законопроекта», - сказал он.

3 октября депутаты ингушского парламента в обращении к жителям заявили, что законность соглашения о закреплении границы Ингушетии и Чечни должны обсуждать не участники акций протеста и пользователи соцсетей, а профессионалы.

На сайте парламента Ингушетии, по данным на 04.30 мск 4 октября, информации о намеченном на сегодня пленарном заседании Народного собрания, как и сведений о внесении в парламент законопроекта об изменении административных границ, не было.

"Кавказский узел" также писал, что 2 октября комитет чеченского парламента по вопросам агропромышленного комплекса, земельных отношений, экологии и природных ресурсов рассмотрел проект закона "Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой". Этот законопроект включен в повестку ближайшего заседания Совета парламента Чечни.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".