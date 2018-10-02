Активисты упрекнули окружение Евкурова в попытках поссорить ингушей

02 октября 2018, 23:05

Кулуарные договоренности об изменении границ российских регионов создают опасный прецедент и могут привести к новому кровопролитию на Северном Кавказе, заявила российская партия "Яблоко". Парламент Чечни начал рассматривать законопроект об утверждении новой границы, а ингушские активисты обвинили чиновников из окружения Евкурова в попытке рассорить жителей республики.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. Жители Ингушетии раскритиковали подписание соглашения и провели несколько акций протеста. 1 октября протестующие провели массовые автопробеги в разных населенных пунктах и на три часа перекрыли федеральную трассу в районе Магаса. Рамзан Кадыров обвинил жителей Ингушетии в неуважении к своему руководителю и к нему самому, призвав противников установления чечено-ингушской границы "не создавать себе проблем".

Соглашение затронуло горно-лесистые территории, на которых нет населенных пунктов, отметил Евкуров. Кадыров, комментируя договор, не рассказал никаких подробностей о территориях, которыми обменялись республики. Полный текст Соглашения, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), опубликованы на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Российская политическая партия "Яблоко" опубликовала сегодня заявление с призывом обеспечить публичные политические дискуссии и переговоры по вопросу границы Ингушетии и Чечни. Дискуссии должны проводиться при участии депутатов республиканских парламентов Чечни и Ингушетии и федерального руководства - президента России, его полномочного представителя в Северо-Кавказском федеральном округе, министра по делам Северного Кавказа и обеих палат российского парламента, говорится в заявлении партии.

Протесты в Ингушетии вызваны кулуарным характером решения об изменении границ республик: информация о готовящихся соглашениях скрывалась не только от граждан, но и от депутатов, а репрессивные методы подавления протеста негласно подтвердили возникшие у общественности подозрения, отмечается в заявлении на сайте "Яблока".

Сегодня утром силовики провели обыск в доме Руслана Муцольгова, изъяв ноутбук и мобильный телефон. Обыски были проведены также у представителей Совета молодежных организаций Ингушетии Багаудина Хаутиева и Хасана Кациева. Сообщение об обысках в домах ингушских активистов также поступило на смс-сервис "Кавказского узла". "С 5 утра в домах ингушских активистов проходят обыски", - сказано в сообщении.

Партия призвала также прекратить преследование лидера ингушского "Яблока" Руслана Муцольгова и других активистов, протестующих против передела границы. Представители партии напомнили также о территориальном конфликте Ингушетии и Северной Осетии, приведшем в начале 1990-х годов к кровопролитию.

"Мы вынуждены констатировать, что регионы Северного Кавказа сознательно оставляются вне единого правового поля Российской Федерации. Участие в протестах в регионе сегодня – это угроза не только свободе, но и жизни. Мы считаем недопустимым принятие кулуарных договоренностей об изменении границ субъектов Федерации. Такие провокационные способы "улаживания" территориальных споров ведут к расколу между народами и создают опасный прецедент", - говорится в заявлении.

Между осетинами и ингушами, проживавшими в Пригородном районе Северной Осетии, осенью 1992 года произошел вооруженный конфликт. В результате, по данным прокуратуры, погибли 583 человека, 939 человек были ранены, еще 261 человек пропал без вести. Десятки тысяч ингушей вынужденно покинули места исторического проживания в Северной Осетии, говорится в справочном материале "Осетино-ингушский конфликт 1992 г.: истоки и развитие", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Парламент Чечни начал рассматривать законопроект об утверждении новой границы

Комитет парламента Чечни по вопросам агропромышленного комплекса, земельных отношений, экологии и природных ресурсов рассмотрел на сегодняшнем заседании проект закона "Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой". Он включен в повестку ближайшего заседания Совета парламента Чечни, сообщил представитель парламентского аппарата корреспонденту "Кавказского узла".

Представитель парламента напомнил, что Чечня, в соответствии с соглашением, передает в состав Ингушетии земли сельхозназначения в Надтеречном районе республики, граничащем с Малгобекским районом Ингушетии, а Ингушетия взамен уступает Чечне территорию в приграничном Сунженском районе.

"Данное соглашение вступит в законную силу после его утверждения парламентами обеих республик", - заявил сотрудник аппарата парламента.

Актуальная повестка будущего заседания и текст законопроекта а сайте парламента Чечни по состоянию на 22.30 мск 2 октября не опубликованы.

Активисты упрекнули власти в попытке поссорить жителей Ингушетии



Сопредседатели "Мехк Кхел" Сараждин Султыгов и Муса Албогачиев опубликовали 2 октября видеообращение к представителям орстхой - вайнахского субэтноса, чьи представители в настоящее время живут как в Ингушетии, так и в Чечне.

Родовые села орстхой, Мережди и Цечой-ахк, ныне заброшенные, расположены в горной Ингушетии близ границы с Чечней, рассказал ранее "Кавказскому узлу" зампред общественной организации "Опора Ингушетии" Муса Мальсагов, комментируя работы по прокладке дороги со стороны Чечни на приграничных территориях Ингушетии.

В своем видеообращении активисты упрекнули ряд высокопоставленных представителей орстхой в попытке разделить ингушский народ. Султыгов сослался на слова одного из чиновников, который комментировал вопрос передела границы исходя из того, что спорная территория исторически принадлежит орстхой.

Обращаясь к представителям орстхой, Султыгов призвал их не отмежевываться от народа Ингушетии. "Сейчас некоторые подчеркивают, что они не ингуши, например <...> этот чиновник подчеркивает: "я орстхой, я вайнах", избегая слова "ингуш". Сегодня мы сложившаяся нация – ингуши, называть себя разными названиями, значит разделять нас", - сказал Султыгов, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Муса Албогачиев поддержал слова Султыгова и обратился в представителям орстхой с критикой "попыток искусственно разделить народ". По словам активиста, некоторые высокопоставленные чиновники демонстративно подчеркивают свою принадлежность к орстхой, чтобы угодить республиканскому руководству и оправдать передел границы.

"Мы ничем не отличаемся друг от друга, ни обычаями, ни языком. [Некоторые] акцентируют внимание на том, что они орстхоевцы, а сами при этом сидят вокруг Евкурова на самых выгодных должностях. Не надо между нами клин вбивать. Мы говорим про ингушскую границу. Ни Кадыров, ни Евкуров не имеют права эту границу определять", - заявил Албогачиев, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Оба активиста упрекнули Евкурова за принятое решение о границе. Султыгов предположил, что Евкуров принял это решение под давлением и обратился к главе Ингушетии с рекомендацией покинуть пост, если противостоять этому давлению он не в состоянии.

Границы, которые пересматривает подписанное Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым соглашение, были утверждены фактическим лидером Чечни Джохаром Дудаевым и главой Ингушетии Русланом Аушевым, а впоследствии президентом Муратом Зязиковым и главой администрации Чечни Ахматом Кадыровым, говорится в справке "Кавказского узла" "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".