Кадыров раскритиковал противников изменения границы между Чечней и Ингушетией

02 октября 2018, 14:51

Не создавать себе проблем призвал глава Чечни противников установления чечено-ингушской границы, подчеркнув, что с них "будет спрос". Жители Чечни усомнились в том, что заявление Рамзана Кадырова сможет разрядить обстановку и предрекли усиление протеста в Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. 29 сентября глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров предупредил о наказании за противоправные высказывания в соцсетях по поводу установления границы с Чечней. 1 октября МВД Ингушетии напомнило об ответственности участникам несанкционированных акций протеста. В тот же день жители Ингушетии, протестующие против передела чечено-ингушской границы, провели массовые автопробеги в разных населенных пунктах и на три часа перекрыли федеральную трассу в районе Магаса.

Соглашение затронуло горно-лесистые территории, на которых нет населенных пунктов, отметил Евкуров. Кадыров, комментируя договор, не рассказал никаких подробностей о территориях, которыми обменялись республики. Полный текст Соглашения, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), опубликованы на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Тему установления административных границ между двумя регионами глава Чечни поднял на прошедшем 1 октября совещании в правительстве республики, на котором обсуждались вопросы, связанные с подготовкой празднования 200-летия Грозного. Репортаж об этом был показан в вечерних новостях телеканала "Грозный", сообщает корреспондент "Кавказского узла".



В своем выступлении Рамзан Кадыров назвал вопрос определения границ решенным, а недовольным достигнутым между ним и Юнус-Беком Евкуровым соглашением предложил обращаться в федеральный центр. "Пусть обращаются к федеральному центру, не к Евкурову, не к Кадырову, если не верят. Это решение принято, подписано соглашение, хотите вы или не хотите, господа чеченцы и ингуши. Мы примем закон. Я думаю, в Ингушетии парламент примет закон. Там абсолютно никаких проблем нет", - подчеркнул Рамзан Кадыров в своем выступлении, перевод которого сделал корреспондент "Кавказского узла".

Рамзан Кадыров также особо отметил, что вопрос определения границ межу Чечней и Ингушетией решался двусторонней комиссией, и что была проведена "большая работа". "Ни одного слова я во время встречи комиссий не сказал. Они сами...Ни одного документа я не читал, ни одной бумаги не смотрел. Вы комиссия? Будете нести ответственность перед Всевышним и народом, я ставлю подпись под работой, что вы сделали. Это история для наших потомков", - рассказал глава Чечни.



Кадыров также обвинил жителей Ингушетии в неуважении к своему руководителю и неуважении к нему самому, как гостю, напомнив о проведении митинга во время его поездки в Магас для подписания соглашения. "Стыд вам устраивать митинг, если я к вам еду. Я руководитель соседней республики, которую вы называете братской", - заявил он.

Подписание соглашения состоялось на фоне акций протеста: днем 25 сентября несанкционированная акция прошла у здания райадминистрации в Сунже, а 26 сентября - у въезда в Магас. После митинга в Магасе МВД Ингушетии пообещало привлечь организаторов несанкционированной акции к ответственности. 27 сентября четверо участников этих акций были оштрафованы. 29 сентября также был оштрафован раскритиковавший соглашение об административной границе с Чечней лидер регионального отделения "Яблока" в Ингушетии Руслан Муцольгов. Он был признан виновным в нарушении порядка проведения публичных мероприятий.

Глава Чечни также упрекнул недовольных достигнутым соглашением о границе. "Наши ингушские братья, мы видим, проводят митинги, пишут [что] Рамзан землю забрал, федеральный центр (...) Какие-то ученые люди в мечетях во время чтения хутбы (проповеди), проклятия на меня насылают… Думают, что, если они поднялись, надо говорить, что им вздумается. Обоснованно, необоснованно (...) Кто бы когда ни вел провокационные разговоры, с него будет спрос. Нет разницы – чеченец он или ингуш, или он из Африки", - подчеркнул глава Чечни.

Он также призвал противников соглашения о границе "не вести пустых разговоров". "Народ какой? Не боится, когда не видит угрозы. Как только появится угроза, начинают колени дрожать у всех, а когда далеко [угроза], спокойно пишут, сидя на теплом диване (...) Не ведите пустых разговоров. По крайней мере, в адрес руководства Чеченской Республики и народа. Чтобы вы знали (...) будет спрос", - подчеркнул Рамзан Кадыров, отметив, что у главы Ингушетии "большое терпение" и он пытается "вразумить людей, которые говорят неправду".

Кадыров также напомнил, что во время правления Дудаева чеченский таможенный пост стоял на мосту через реку Фортанга.

Границы, которые пересматривает подписанное Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым соглашение, были утверждены фактическим лидером Чечни Джохаром Дудаевым и главой Ингушетии Русланом Аушевым, а впоследствии президентом Муратом Зязиковым и главой администрации Чеченской Республики Ахматом Кадыровым, говорится в справке "Кавказского узла" "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней".

"Скажите, что его не было. Где они тогда были? Почему они его не убрали? Спросите у потомков, со времен наших авлия (святых) по реке Фортанга была определена граница. Поэтому установленная нами граница – правильная", - подчеркнул он, указав, что "до сих пор всю эту землю обслуживала Чеченская Республика".

В своем выступлении глава Чечни несколько раз подчеркнул, что чеченцы и ингуши "являются братьями" и призвал всех недовольных "не создавать себе проблем". "Те, кто работает в органах власти – тоже люди, мусульмане, имеющие свои семьи, знающие свое прошлое и настоящее, знающие, как должно быть. Ради Всевышнего, не создавайте себе проблем (...) Есть сила – поквитаюсь. Когда не будет силы – поквитайтесь [со мной]... Надо будет, и благородство покажем, и щедрость. Но тот, кто ведет пустые разговоры, тот свое место найдет", - сказал он.

Жители Чечни расценили слова Кадырова как угрозу



Выступление Рамзана Кадырова не разрядит ситуацию, и его требования "не создавать себе проблем" могут вызвать только отторжение у недовольных соглашением о границе, заявили корреспонденту "Кавказского узла" жители Чечни.



"Я смотрела это обращение Кадырова относительно соглашения по границам. Оно было довольно эмоциональным и противоречивым. То Кадыров называл ингушей братьями, то обвинял их в неуважении, затем приглашал в гости, и тут же говорил о готовности разбираться со всеми недовольными. Он даже высказался в том плане, что поражается спокойствию Евкурова, который пытается людям объяснить ситуацию", - отметила представитель одной из неправительственных организаций Чечни Марина, напомнив о распространенной в Чечне практике покаяний.

Жители Чечни неоднократно отказывались от своих заявлений и жалоб в адрес Кадырова, а метод осуждений критиков власти в регионе приобрел системный характер. "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне" материалы о преследовании критиков руководства Чечни. При этом коллективные наказания глушат протест в Чечне, отмечается в докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", который опубликован в разделе "Доклады" на "Кавказском узле".

"Не думаю, что это заявление Рамзана Кадырова разрядит ситуацию. Его намеки на то, что "не надо создавать себе проблем", могут вызвать только отторжение и еще более жесткую критику. Не в Чечне, конечно, а в Ингушетии", - уверен житель Чечни Вахид.



"Вместо того, чтобы снизить накал страстей по поводу границ, это может только еще больше усугубить ситуацию. Естественно, были, есть и будут недовольные и с ингушской, и с чеченской стороны. В вопросах, касающихся земель, всегда так бывает", - отметил грозненец Сайд-Хусейн.

Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".