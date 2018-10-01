Участники автопробега против соглашения о границе перекрыли трассу в Ингушетии

01 октября 2018, 19:47

В Ингушетии участники автопробега против передачи земель Чечне на три часа перекрыли федеральную трассу в районе Магаса. Убрать машины их убедили старейшины, после чего Евкуров принял депутатов ингушского парламента, поддерживающих протестующих.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Ингушетии протестующие против передела чечено-ингушской границы начали массовые автопробеги в разных населенных пунктах. МВД Ингушетии предупредило участников несанкционированных акций об ответственности.

26 сентября Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. На этом фоне состоялись несанкционированные акции протеста жителей Ингушетии в Сунже и Магасе. Соглашение затронуло горно-лесистые территории, на которых нет населенных пунктов, отметил глава Ингушетии. Полный текст Соглашения, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), опубликованы на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

О перекрытии трассы в районе Магаса сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сопредседатель движения «Мехк-Кхел» Сараждин Султыгов. По его словам, колонна из 50 машин стартовала из Назрани и Сунжи в Магас сегодня в середине дня, однако попасть в республиканскую столицу у активистов не получилось, так как съезд с федеральной трассы был заблокирован полицией. В знак протеста автомобилисты заблокировали трассу, и в течение трех часов движение по дороге было невозможно, отметил Султыгов.

«Около 18:00 к активистам вышли старейшины и убедили их убрать машины. После этого депутаты Народного собрания Ингушетии пришли к Евкурову для диалога. 22 парламентария выступают с резкой критикой передачи земли и отказались ратифицировать соглашение. В настоящий момент [на 19:00 мск – прим. «Кавказского узла»] депутаты общаются с главой республики», - рассказал Султыгов.

Автопробег закончился на повороте с федеральной трассы на Магас, где автомобили активистов блокировали трассу, подтвердил лидер регионального отделения «Яблока» в Ингушетии Руслан Муцольгов.

«Всего было использовано 50 автомобилей; владельцы – это жители республики. О задержанных в ходе акции информации нет. Я знаю, что идет встреча депутатов с главой республики; знаю, что Евкуров хочет уговорит депутатов подписать соглашение», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Руслан Муцольгов.

Результатов встречи пока нет. Султыгов обещал связаться с корреспондентом «Кавказского узла» после завершения встречи.

Участники автопробега против соглашения о границах Чечни и Ингушетии перекрывали участок федеральной автодороги, из-за этого образовались пробки, передает со ссылкой на свой информированный источник агентство "Интерфакс". "Ограничили доступ к столице республики Магасу, образовались пробки. Этот участок относится к федеральной автодороге "Кавказ ", по которой передвигаются транзитники", - сказал источник.

Напомним, 29 сентября Евкуров предупредил пользователей соцсетей об ответственности за противоправные высказывания по поводу установления границы с Чечней. 30 сентября он провел встречу со старейшинами сел, на которой заявил, что решение об определении границы с Чечней "назрело, поскольку отсутствие соглашения о границе давало поводы для различных политических провокационных спекуляций явными врагами народа". В ответ на предположения о том, что соглашение о границе с Чечней связано с планами добычи нефти, он заявил, что скважины Даттыхского месторождения законсервированы и их разработка невыгодна.

Опрошенные "Кавказским узлом" политологи поспорили о конфликтном потенциале соглашения глав Чечни и Ингушетии. Это соглашение выглядит знаком разрешения спора двух республик, но не исключает притязаний руководства Чечни на территории соседних регионов в будущем, считают политологи Дмитрий Орешкин и Алексей Гуня. Соглашение положит конец территориальному спору республик, уверен политолог Алексей Малашенко.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".