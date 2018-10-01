Автопробеги против передачи земель начались вопреки угрозам МВД Ингушетии

01 октября 2018, 15:25

Пользователи Тelegram-каналов заявили о начале массовых автопробегов в Ингушетии против передела чечено-ингушской границы. МВД Ингушетии предупредило участников несанкционированных акций об ответственности.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. На этом фоне состоялись несанкционированные акции протеста жителей Ингушетии в Сунже и Магасе. 29 сентября глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров предупредил о наказании за противоправные высказывания в соцсетях по поводу установления границы с Чечней. При этом пользователи соцсетей из Чечни и Ингушетии подвергли критике подписанное соглашение.

Соглашение затронуло горно-лесистые территории, на которых нет населенных пунктов, отметил глава Ингушетии. В свою очередь глава Чечни, комментируя договор, не рассказал никаких подробностей о территориях, которыми обменялись республики. Полный текст Соглашения, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), опубликованы на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Сегодня около 60 машин собрались в Назрани на автопробег, против передачи земель Чечне, сообщает интернет-портал Ингушетии "Мехк-Кхел".

По данным издания, подъезд к мемориалу памяти жертв политических репрессий блокирован силовиками и машины собрались рядом.

По данным пользователей Тelegram-каналов, автопробег также проходит в Магасе и Карабулаке.

"В Ингушетии сегодня проходят автопробеги в знак протеста против подписания соглашения парламентом. Сотни машин с включенными фарами сигналами выражают свое несогласие", - говорится в сообщении, размещенном в 13.53 мск в Тelegram-канале "Ингушетия 2018".

По данным, приведенным в паблике в 14.42 мск, "власти перекрывают главные перекрестки и дороги в республике".

"Протестное настроение вылилось в массовый автопробег. Силовики в Карабулаке препятствуют участникам", - приводится в 13.37 мск информация в Тelegram-канале "Главком РИ".

По информации пользователей паблика, организаторы пробега также начали сбор в нескольких километрах от въезда в Магас у Амфитеатра. "Ограничили доступ к столице, образовалась пробка", - говорится в сообщении, опубликованном в 13.53 мск.

Пользователи канала также в своих сообщениях опубликовали две видеозаписи из Магаса и Карабулака, на которых видны колонны гудящих машин. Автор одной из видеозаписей рассказал, что колонна машин в Карабулаке оцеплена силовиками. На видеозаписи дорога перекрыта машинами силовых структур с включенными мигалками и между ними ходят люди в камуфляжной форме.

"Кавказский узел" не располагает подтверждением информации, приведенной пользователями Тelegram-каналов, и не может проверить достоверность видеозаписей, опубликованных ими.

МВД Ингушетии предостерегло жителей от несанкционированных митингов

Министерство внутренних дел по Республике Ингушетия напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной действующим законодательством для организаторов и участников не санкционированных митингов, шествий и пикетов, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Действия лиц, пытающихся предпринять попытки проведения массовых мероприятий, будут пресечены. Организаторы и участники будут привлечены к установленной законом ответственности", - подчеркнуло МВД республики.

Напомним, что опрошенные "Кавказским узлом" политологи поспорили о конфликтном потенциале соглашения глав Чечни и Ингушетии. Это соглашение выглядит знаком разрешения спора двух республик, но не исключает притязаний руководства Чечни на территории соседних регионов в будущем, считают политологи Дмитрий Орешкин и Алексей Гуня. Соглашение положит конец территориальному спору республик, уверен политолог Алексей Малашенко.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".