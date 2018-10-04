Евкуров подтвердил ратификацию соглашения о границе с Чечней

04 октября 2018, 15:00

Парламент большинством голосов принял закон об изменении границы с Чечней, заявил сегодня глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, не отреагировав на заявление нескольких депутатов о срыве голосования.

Как писал "Кавказский узел", сегодня, по данным пресс-службы главы Ингушетии, 17 из 25 депутатов, присутствовавших на заседании парламента, проголосовали за ратификацию соглашения об административной границе с Чечней. Заседание парламента проходило на фоне многолюдной акции противников соглашения об изменении границ. Попытка диалога вышедшего к участникам митинга в Магасе главы республики Юнус-Бека Евкурова с активистами завершилась стрельбой силовиков в воздух.

В свою очередь, по данным источников, парламентарии на стихийном митинге в Магасе сообщили, что 15 из 24 депутатов парламента Ингушетии проголосовали против ратификации соглашения об административной границе с Чечней.

Глава Ингушетии обратился сегодня к жителям республики, призвав их "не поддаваться эмоциональным порывам".

"Парламент большинством голосов принял закон об установлении границ между Ингушетией и Чечней. Принятое решение соответствует интересам нашей республики, интересам ее мирного существования и добрососедства. Прошу вас всех не беспокоиться, мыслить трезво и не поддаваться эмоциональным порывам", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Юнус-Бека Евкурова в соцсети Instagram.

В своем сообщении глава Ингушетии подчеркнул, что "четко понимает ответственность, которая на него ложиться". "Советую всем, кто считает, что земля продана, населенные пункты отданы, не совершать марши несогласных и автопробеги, а проехать и пройтись вдоль границы, убедиться, что они остались такими, какими были в 90-е", - призвал он.

В сегодняшнем сообщении на официальном сайте Республики Ингушетия также указано, что "большинством голосов депутаты Народного собрания Республики Ингушетии рассмотрели и ратифицировали соглашение об установлении административной границы между Чеченской Республикой и Ингушетией, подписанное ранее главами республик". "Из 25 присутствовавших депутатов 17 проголосовало за ратификацию, трое были против, остальные воздержались", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, что депутаты парламента Чечни на сегодняшнем заседании единогласно одобрили соглашение о чечено-ингушской границе сразу в трех чтениях.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".