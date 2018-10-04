Попытка диалога Евкурова с активистами завершилась стрельбой

04 октября 2018, 13:37

Глава Ингушетии вышел сегодня к собравшимся на площади в Магасе, но отказался от диалога после того, как в ответ на агрессивное поведение митингующих силовики открыли огонь в воздух.

Как писал "Кавказский узел", сегодня, по данным пресс-службы главы Ингушетии, 17 из 25 депутатов, присутствовавших на заседании парламента, проголосовали за ратификацию соглашения об административной границе с Чечней. Заседание парламента проходило на фоне многолюдной акции противников соглашения об изменении границ. Сами парламентарии, по данным источников, объявили, что 15 из 24 депутатов проголосовали против ратификации соглашения. Во время акции силовики открыли огонь из автоматов.

"Евкуров захотел выйти к народу, силовики устроили провокацию со стрельбой", - сообщила сегодня на своей странице пользователь Facebook Зарифа Саутиева.

Она также опубликовала видео, на котором один из участников акции подтвердил, что Юнус-Бек Евкуров вышел к собравшимся. "Вышел и ушел", - сказал мужчина. "Он к толпе хотел выйти?" - спросила автор видео. "Да, хотел поговорить", - ответил участник акции. На вопрос "А толпа не захотела?" - мужчина ответил, что "толпа не дала ему". "Не дали ему говорить?" - уточнила автор видео. "Не дали", - подтвердил участник акции в диалоге, расшифрованном "Кавказским узлом".

О том, что к собравшимся вышел глава республики, сообщил также "Кавказ.Реалии". По данным издания, после появления Евкурова кто-то из участников акции стал бросать пластиковые бутылки, после чего охрана Евкурова и открыла стрельбу в воздух.

Активисты призвали участников акции к порядку, но Евкуров был вынужден уйти, не поговорив с людьми, уточнило издание.

Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".