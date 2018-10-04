04 октября 2018, 14:06

Парламент Чечни единогласно утвердил новые границы

Депутаты парламента Чечни на сегодняшнем заседании одобрили соглашение о чечено-ингушской границе сразу в трех чтениях.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. С 26 сентября в Ингушетии проходят акции протеста против передела чечено-ингушской границы. Рамзан Кадыров 1 октября потребовал от противников установления чечено-ингушской границы "не создавать себе проблем", отметив, что парламент Чечни примет закон.

Соглашение затронуло горно-лесистые территории, на которых нет населенных пунктов, пояснил Юнус-Бек Евкуров. В соответствии с соглашением Чечня передает Ингушетии земли сельхозназначения в Надтеречном районе, граничащем с Малгобекским районом Ингушетии, а Ингушетия взамен уступает Чечне территорию в приграничном Сунженском районе, сообщил "Кавказскому узлу" представитель парламента Чечни. Полный текст Соглашения, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), опубликованы на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Сегодня депутаты рассмотрели внесенный в повестку 2 октября закон "Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой" в трех чтениях и единогласно проголосовали за его принятие, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник аппарата парламента Чечни, не уточнив, сколько депутатов присутствовало на заседании.

56-е заседание парламента Чеченской Республики прошло под председательством спикера Магомеда Даудова, сообщает "Грозный-информ".

Отметим, что заседание парламента Ингушетии проходило сегодня на фоне многолюдной акции противников соглашения об изменении границ. Сегодня в 10.58 мск ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова сообщил, что 17 из 25 присутствовавших на заседании парламента Ингушетии проголосовали "за" ратификацию соглашения об административной границе с Чечней. Однако позднее стало известно, что парламентарии на стихийном митинге в Магасе сообщили, что 15 из 24 депутатов парламента Ингушетии проголосовали против ратификации соглашения.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, отслеживаются на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".

Примечание:

"Ингушские депутаты призвали жителей отказаться от дискуссий о границе с Чечней", "Противники передела чечено-ингушской границы заявили о давлении силовиков", "Правительство Ингушетии опубликовало карту новой границы".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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