Депутаты сообщили о срыве голосования за изменение границ Ингушетии

04 октября 2018, 13:27

Парламентарии на стихийном митинге в Магасе сообщили, что 15 из 24 депутатов парламента Ингушетии проголосовали против ратификации соглашения об административной границе с Чечней, заявили источники.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. Сегодня в центре Магаса, у здания парламента, проходит многолюдная акция протеста противников соглашения об изменении границ Ингушетии.

Полный текст Соглашения, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), опубликованы на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты". Сегодня в 10.58 мск ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова сообщил, что 17 из 25 присутствовавших на заседании парламента Ингушетии проголосовали "за" ратификацию соглашения об административной границе с Чечней.

"К собравшимся вышли четверо депутатов парламента, среди которых были Сейд-Салам Ахильгов, Евлоев Бей-Али, Зелимхан Оздев и сообщили, что голосование было сделано тайным, 15 из 24 собравшихся депутатов проголосовали "против", четверо испортили бюллетени и 5 "за". Собравшиеся потребовали выйти всех депутатов, проголосовавших против ратификации соглашения и сообщить об этом народу", - написал сегодня в своем аккаунте в соцсети Facebook глава отделения "Яблока" Руслан Муцольгов. Позднее он уточнил, что к собравшимся "вышли пятеро депутатов парламента, среди которых были Аюп Оздоев, Закре Мамилов, Евлоев Бей-Али, Зелимхан Оздев, Ахмед Накостхоев", опубликовав бюллетень проголосовавшего против соглашения депутата Ахмеда Котиева. Информацию о появлении депутатов на площади подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" еще один участник акции. "Депутаты вышли к собравшимся и затем вновь зашли в здание парламента. Они заявляют о том, что 15 человек голосовало против и обещают подать заявления в Следственный комитет. Все они фотографировали результаты своего голосования", - рассказал источник по телефону, не указав имена вышедших на площадь депутатов.

В момент разговора было слышно скандирование каких-то лозунгов, кто-то также обращался к собравшимся через громкоговоритель, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Видеозапись с акции протеста опубликовала в своем аккаунте в соцсети Facebook журналист "Алиф ТВ" Изабелла Евлоева, отметив, что на записи "депутаты говорят, что из 24 депутатов 15 проголосовало против". На записи видно, что к собравшимся на площади вышли мужчины в костюмах. Их появление вызвало ажиотаж, молодые люди оттеснили от мужчин толпу. Один из пришедших взял микрофон и обратился к участникам митинга с речью на ингушском. Его речь прерывалась выкриками из толпы.

"Кавказский узел" пока не располагает подтверждением этих данных и не может проверить достоверность опубликованного бюллетеня и видеозаписи.



Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, отслеживаются на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". Случаи преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" освещает на странице "Преследование активистов".