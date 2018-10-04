Протестующие на площади в Магасе. 4 октября 2018 года. Фото Изабеллы Евлоевой для "Кавказского узла"

04 октября 2018, 22:34

Митингующие потребовали референдума о границе Чечни и Ингушетии

Вопрос о границе между Чечней и Ингушетией необходимо вынести на референдум, а Юнус-Бек Евкуров должен уйти в отставку, говорится в резолюции участников акции протеста в Магасе.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня жители Ингушетии начали бессрочную акцию протеста против ратификации соглашения о границе с Чечней. Попытка главы региона Юнус-Бека Евкурова поговорить с ними закончилась стрельбой в воздух. Десятки жителей Ингушетии остались на площади в Магасе на ночь, активисты продолжают выступления. Некоторые из протестующих объявили, что уйдут с площади только после отставки главы республики.

Резолюция участников митинга. https://t.me/glavkomri/596Митингующие приняли резолюцию, говорится в сегодняшнем сообщении на Telegram-канале "Главком РИ".

Они потребовали проведения 5 октября внеочередного заседания Народного собрания Ингушетии, а также вынесения вопроса об утверждении соглашения на республиканский референдум и "немедленной отставки" главы республики.

Напомним, что 26 сентября Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. Сегодня, по данным властей Ингушетии, большинство депутатов регионального парламента проголосовали за ратификацию. После этого Евкуров подписал закон о границе с Чечней.

Полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), размещены на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".

Примечание:

"Аналитики сочли стабильной ситуацию в Ингушетии перед выборами главы", "В Ингушетии произошла драка со стрельбой между местными силовиками и коллегами из Чечни", "Строительство дороги спровоцировало новый виток территориального спора Чечни и Ингушетии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

05 октября 2018, 00:30

  • Убитый полицейский похоронен в Кабардино-Балкарии

    Похороны участкового Мурата Жинова, ставшего жертвой нападения, прошли в Баксанском районе. Источники сообщили, что его убил сторонник ваххабизма, который не хотел идти на допрос в полицию после конфликта в Кенделене.

05 октября 2018, 00:10

  • 1 Евкуров посоветовал увести с площади в Магасе стариков и детей

    Ингушетия и Чечня "не передавали, не отдавали, не уступали ни одного сантиметра земли" друг другу, заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров после подписания закона о границе. Он призвал участников акции в Магасе разойтись по домам, намекнув на возможность силового разгона протестующих.

04 октября 2018, 23:41

  • Три министра назначены в Армении

    Армен Саргсян одобрил предложенные премьером Николом Пашиняном кандидатуры глав Минтранса, МЧС и министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов.

04 октября 2018, 22:58

04 октября 2018, 22:34

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи