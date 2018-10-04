Митингующие потребовали референдума о границе Чечни и Ингушетии

04 октября 2018, 22:34

Вопрос о границе между Чечней и Ингушетией необходимо вынести на референдум, а Юнус-Бек Евкуров должен уйти в отставку, говорится в резолюции участников акции протеста в Магасе.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня жители Ингушетии начали бессрочную акцию протеста против ратификации соглашения о границе с Чечней. Попытка главы региона Юнус-Бека Евкурова поговорить с ними закончилась стрельбой в воздух. Десятки жителей Ингушетии остались на площади в Магасе на ночь, активисты продолжают выступления. Некоторые из протестующих объявили, что уйдут с площади только после отставки главы республики.

Митингующие приняли резолюцию, говорится в сегодняшнем сообщении на Telegram-канале "Главком РИ".

Они потребовали проведения 5 октября внеочередного заседания Народного собрания Ингушетии, а также вынесения вопроса об утверждении соглашения на республиканский референдум и "немедленной отставки" главы республики.

Напомним, что 26 сентября Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. Сегодня, по данным властей Ингушетии, большинство депутатов регионального парламента проголосовали за ратификацию. После этого Евкуров подписал закон о границе с Чечней.

Полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), размещены на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".