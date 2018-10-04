Протестующие в Магасе призвали жителей Ингушетии присоединиться к акции

04 октября 2018, 19:52

Десятки жителей Ингушетии остались на площади в Магасе на ночь, активисты продолжают выступления. Некоторые из протестующих объявили, что уйдут с площади только после отставки главы республики.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 сентября Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. Сегодня, по данным пресс-службы главы Ингушетии, 17 из 25 депутатов, присутствовавших на заседании парламента, проголосовали за ратификацию соглашения об административной границе с Чечней. Заседание парламента проходило на фоне акции протеста жителей Ингушетии. Протестующие назвали свою акцию бессрочной, объявив, что останутся ночевать на площади.

Сами парламентарии, по данным источников, рассказали собравшимся на площади в Магасе, что на заседании присутствовали 24 депутата, из которых только пятеро проголосовали "за", 15 - "против", еще четверо испортили бюллетени и анонсировали новое голосование за изменение границ Ингушетии. Позже депутаты повторно вышли к протестующим, которые остались на площади для того чтобы услышать убедительные доводы относительно принятия или отклонения законопроекта. При этом попытка диалога вышедшего к участникам митинга в Магасе главы республики Юнус-Бека Евкурова с активистами завершилась стрельбой силовиков в воздух.

Участники акции протеста в Магасе объявили о ночевке перед зданием парламента и пока не собираются расходиться. Некоторые из активистов заявляют, что не уйдут, пока глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров не подаст в отставку, хотя официально выступающие не заявляли требования об отставке Евкурова, сообщил в 18.59 мск корреспондент "Кавказского узла".

Многие из митингующих взяли с собой куртки и другую теплую одежду, предполагая, что погода может ухудшиться - сегодня вечером в Магасе поднялся сильный ветер. Жители города приносят протестующим еду и воду, участники акции ужинают прямо на улице и совершают намаз, активисты установили шатры и скамейки, место митинга огорожено "Уралами".

"Женщины не собираются уходить", - написал присутствующий на акции протеста Руслан Яндиев, опубликовав в 18.55 мск в Facebook фото нескольких десятков женщин, сидящих на скамейках на площади. На самой площади видны еще несколько десятков протестующих.

"На площади в Магасе решается наша дальнейшая судьба!" - написала в 19.05 мск журналистка Изабелла Евлоева на своей странице в Facebook. Она призвала жителей республики присоединиться к участникам акции в столице.

Другой участник акции Ахмед Бузуртанов опубликовал в 18.53 мск в Facebook короткую видеозапись с площади. Как видно на этой записи, участники акции выступают перед собравшимися даже после наступления темноты.

Протест против передела границ вызван тем, что власти не интересовались мнением жителей Ингушетии на этот счет, заявил активист Исропил Нальгиев.

"Это расширение власти Кадырова, его владений. Не спрашивая нашего мнения, заехали на бульдозерах вооруженные люди, с нами не считались, местные власти не отвечали на наши вопросы. Это сделали слишком нагло, нахально и наплевательски по отношению к ингушам, из-за этого люди взбунтовались. Мы считаем себя обязанными протестовать против этого", - заявил он.

Сложившаяся в республике ситуация и массовые протесты вызваны исключительно действиями руководства Ингушетии, которое считает зазорным интересоваться мнением народа, заявил старейшина одного из ингушских тейпов Ахмед-Башир Аушев.

«Менять границы республики, отдавая часть заповедной земли другому субъекту федерации без согласования с народом – это явное нарушение Конституции. Необходимо было провести по этому поводу референдум. Возможно, власти смогли бы найти веские причины для изменения границ, но ведь диалога с народом не было! Все происходило кулуарно, тайно, это породило массу кривотолков, общество и-за недостатка правдивой информации сейчас предельно наэлектризовано, и мы молим Всевышнего, чтобы все разрешилось мирно», - сказал Аушев корреспонденту «Кавказского узла».

Полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), опубликованы на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

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