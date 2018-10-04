Протестующие в Магасе начали подготовку к ночевке на площади

04 октября 2018, 18:11

Участники акции в Магасе против изменения административной границы Чечни и Ингушетии заявили о бессрочном протесте и намерены остаться ночевать на площади, сообщают очевидцы.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 сентября Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. Сегодня, по данным пресс-службы главы Ингушетии, 17 из 25 депутатов, присутствовавших на заседании парламента, проголосовали за ратификацию соглашения об административной границе с Чечней.

Сами парламентарии, по данным источников, рассказали собравшимся на площади в Магасе, что на заседании присутствовали 24 депутата, из которых только пятеро проголосовали "за", 15 - "против", еще четверо испортили бюллетени и анонсировали новое голосование за изменение границ Ингушетии. Позже депутаты повторно вышли к протестующим, которые остались на площади для того чтобы услышать убедительные доводы относительно принятия или отклонения законопроекта. При этом попытка диалога вышедшего к участникам митинга в Магасе главы республики Юнус-Бека Евкурова с активистами завершилась стрельбой силовиков в воздух.

Блогер "Кавказского узла" Магомед Муцольгов сообщил, что после парламентского голосования число людей на площади увеличилось. "Но дорога не перекрыта. Здесь три полосы, мы заняли только одну. Со всего города сюда принесли скамейки, чтобы старики могли сесть. Также принесли палатки для бессрочной акции", - рассказал Магомед Муцольгов.

По данным очевидцев, люди располагаются вдоль дороги, не перегораживая ее.

"На акции в Магасе есть и женщины, и дети, и пожилые женщины", - рассказала в видеозаписи, размещенной в 15.00 мск в соцсети Facebook присутствующая на акции журналист "Алиф.ТВ" Изабелла Евлоева.

"Подвозятся столы, стулья, хотят создать хоть какие-то условия", - рассказал находящийся на акции протеста пользователь Facebook Ахмед Бузуртанов, опубликовав в 14.04 мск видео машины, подъехавшей к протестующим.

На видеозаписи также видно, что вдоль дороги расставлены скамейки, на которых сидят пожилые и женщины.

"Люди готовятся к тому, что это растянется надолго. Протестующие не собираются уходить, планируют ночевать и активно призывают всех к ним присоединиться", - написал на своей странице в Facebook присутствующий на акции протеста Руслан Яндиев, опубликовав фотографии расстеленных на асфальте покрывал, на которых расставлены бутылки с водой и сидят люди.



Пользователи Facebook в комментарии к видеозаписи Бузуртанова высказали намерение скинуться на воду и еду протестующим.

"Готов скинуться на воду, на что угодно полезное", - написал Рашид Илиев.

"Ахмед, размести реквизиты, на покупку воды, еды и прочего, и мы скинемся с удовольствием", - написал Мустафа Дзагиев.

Полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), опубликованы на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".