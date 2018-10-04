04 октября 2018, 11:14

Парламент Ингушетии утвердил изменение границ республики

17 из 25 присутствовавших на заседании парламента Ингушетии проголосовали "за" ратификацию соглашения об административной границе с Чечней, сообщила пресс-служба главы республики.

Как информировал "Кавказский узел",  сегодня в центре Магаса проходит многолюдная акция протеста противников соглашения об изменении границ Ингушетии. 

26 сентября Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. Полный текст документа, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), опубликованы на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Депутаты Народного собрания Ингушетии рассмотрели и ратифицировали соглашение об установлении административной границы между Чеченской Республикой и Ингушетией,  сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики Юнус-Бека Евкурова. "25 депутатов присутствовало. "За" - 17. Принято большинством голосов", - уточнил источник в пресс-службе.

Информацию об утверждении соглашения подтвердил также Telegram-канал "Ингушетия 2018".

Отметим, что в документе "Повестка дня девяносто второго заседания Совета Народного Собрания Республики Ингушетия шестого созыва", опубликованном 2 октября на сайте парламента республики нет информации о ратификации соглашения об изменении границы.

Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, отслеживаются на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". Случаи преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" освещает на странице "Преследование активистов". 

Примечание:

"Акция в Магасе проходит на фоне жестких мер безопасности", "Акция протеста против передачи земель Чечне началась в Ингушетии", "Глава Конституционного суда Ингушетии поддержал противников изменения границ республики".

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