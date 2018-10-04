Парламентарии Ингушетии вышли к собравшимся на площади в Магасе. 4 октября 2018 г. Кадр из видео https://www.facebook.com/100010105118127/videos/747784652235032/?id=100010105118127&fref=mentions

04 октября 2018, 16:34

Депутаты парламента Ингушетии вышли к участникам акции протеста

Парламентарии Ингушетии вышли к собравшимся на площади в Магасе. Участники акции протеста ожидают от депутатов подробности голосования по законопроекту о границе с Чечней, заявили протестующие.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня, по данным пресс-службы главы Ингушетии, 17 из 25 депутатов, присутствовавших на заседании парламента, проголосовали за ратификацию соглашения об административной границе с Чечней. Глава Ингушетии также подтвердил ратификацию соглашения о границе с Чечней. Заседание парламента проходило на фоне многолюдной акции противников соглашения об изменении границ.

Полный текст Соглашения, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), размещены в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле".

К собравшимся на площади в Магасе вышли депутаты парламента Ингушетии, сообщил правозащитник Магомед Муцольгов. "Люди молились по очереди, привезли ковры, брезент. Сейчас закончили молитву, к людям вышли депутаты", - рассказал Муцольгов корреспонденту "Кавказского узла" в 15.24 мск.

Ранее, по данным источников, сегодня парламентарии уже выходили на площадь к протестующим, выступив с заявлением, что 15 из 24 депутатов проголосовали против ратификации соглашения

Протестующие остались на площади для того, чтобы услышать убедительные доводы относительно принятия или отклонения законопроекта, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" участник стихийного митинга Ислам.

"Неясно, что собираются отменять завтра депутаты, если сегодня большинство проголосовало против", - пояснил он.

Видеозапись с идущими к людям депутатами опубликовала сегодня в 15.20 на своей странице в Facebook участница акции Анжела Матиева. На записи видео, как по пустой дороге идет группа мужчин в костюмах, они проходят через оцепление силовиков и направляются в толпу людей. Запись обрывается на моменте, когда люди расступаются перед мужчинами.

Позднее Матиева написала, что "в самое ближайшее время будет опубликовано заявление депутатов к ингушскому народу", однако по данным на 16.30 мск это обращение не размещено в ее аккаунте.

Примечание:

"Ингушские депутаты призвали жителей отказаться от дискуссий о границе с Чечней", "Противники передела чечено-ингушской границы заявили о давлении силовиков", "Правительство Ингушетии опубликовало карту новой границы".

Автор: Магомед Туаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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